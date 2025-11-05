79,6 مليار دينار.. مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يسجل زيادة بـ3 مليارات دينار مقارنة بسنة 2025
قدّرت ميزانية الدولة لسنة 2026، وفق مشروع الميزانية المعروض على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسات المشتركة المنعقدة بمجلس باردو، بنحو 79,624 مليار دينار، مقابل 76,6 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3 مليارات دينار.
فرضيات إعداد الميزانية
استند مشروع الميزانية إلى مجموعة من الفرضيات الاقتصادية التي تراعي السياقين الوطني والدولي، والتوجهات الاستراتيجية للدولة، من أبرزها:
* تحقيق نسبة نمو في حدود 3,3%.
* اعتماد سعر برميل النفط (برنت) بمعدل 63,3 دولاراً.
* استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
* تحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 4%.
كما اعتمد المشروع على النتائج المنتظرة لسنة 2025، استناداً إلى تقدم تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2025.
الموارد والمداخيل العموميةقدّرت مداخيل الدولة للسنة المقبلة بحوالي 52,560 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 3,470 مليار دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025، أي بنسبة 7,1%.
وتُشكل الموارد الذاتية نسبة 66% من إجمالي موارد الدولة.
وتتوزع المداخيل كالتالي:
* مداخيل جبائية: 47,773 مليار دينار (تمثل 90,9%).
* مداخيل غير جبائية: 4,437 مليار دينار (تمثل 8,4%).
* هبات: 0,350 مليار دينار (تمثل 0,7%).
النفقات العمومية وتكاليف الخزينةقدّرت نفقات الدولة لسنة 2026 بـ 63,575 مليار دينار، مقابل 59,828 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3,747 مليار دينار أو بنسبة 6,3%.
ولا تشمل هذه القيمة أصل الدين العمومي المقدّر بـ 15,849 مليار دينار، والمصنف ضمن تكاليف الخزينة طبقاً للفصل 17 من القانون الأساسي للميزانية، في حين تُدرج فوائد الدين ضمن نفقات التمويل (القسم السادس) وفق الفصل 15 من القانون ذاته.
وبذلك تبلغ جملة تكاليف ميزانية الدولة لسنة 2026 نحو 79,624 مليار دينار، من بينها 0,200 مليار دينار بعنوان قروض وتسبقات خزينة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317923