79,6 مليار دينار.. مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يسجل زيادة بـ3 مليارات دينار مقارنة بسنة 2025

قدّرت ميزانية الدولة لسنة 2026، وفق مشروع الميزانية المعروض على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسات المشتركة المنعقدة بمجلس باردو، بنحو 79,624 مليار دينار، مقابل 76,6 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3 مليارات دينار.



فرضيات إعداد الميزانية



الموارد والمداخيل العمومية



النفقات العمومية وتكاليف الخزينة



استند مشروع الميزانية إلى مجموعة منالتي تراعي، والتوجهات الاستراتيجية للدولة، من أبرزها:* تحقيق* اعتمادبمعدل* استقرارأمام العملات الأجنبية الرئيسية.* تحسنبنسبةكما اعتمد المشروع على، استناداً إلىقدّرتبحوالي، أي بزيادة قدرهامقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025، أي بنسبةوتُشكلنسبةمن إجمالي موارد الدولة.وتتوزع المداخيل كالتالي:47,773 مليار دينار (تمثل 90,9%).4,437 مليار دينار (تمثل 8,4%).0,350 مليار دينار (تمثل 0,7%).قدّرتبـ، مقابل، أي بزيادة قدرهاأو بنسبةولا تشمل هذه القيمةالمقدّر بـ، والمصنف ضمنطبقاً للفصل 17 من القانون الأساسي للميزانية، في حين تُدرجضمنوفق الفصل 15 من القانون ذاته.وبذلك تبلغنحو، من بينها