الرائد الرسمي ينشر أربعة قرارات جديدة تخص الشركات الأهلية

تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 132 الصادر يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أربعة قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بالشركات الأهلية، صدرت تباعاً عن وزارات المالية والداخلية والتشغيل والنقل وأملاك الدولة والفلاحة، بهدف توضيح شروط التمويل والاستغلال والكراء لفائدة هذه المؤسسات.



تمويلات بضمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي



عقارات بلدية لفائدة الشركات الأهلية



تنظيم نشاط النقل العمومي الجماعي



أولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية



صدر قرار عنيضبطالمسندة للشركات الأهلية من قبل البنوك، سواء من مواردها الذاتية أو المقترضة.ويتحمّل الصندوق:، على أن تتحمّل البنوك النسبة المتبقية (10%) والفوائض الناتجة عنها.عند التعثر، إضافة إلى الفوائض المترتبة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة للشركات الناشطة في القطاع الفلاحي لمدة أقصاها، في حال حدوثأصدرقراراً يحددلفائدة الشركات الأهليةوينص القرار على أن تنتفع الشركة، في إطار نشاطها الاقتصادي، بـمن العقارات البلدية المعدّة للاستعمال الحرفي أو المهني أو الصناعي أو التجاري، داخل حدود المعتمدية أو الولاية، لمدة، وبسعر يحدد من قبلكما تضمّن العدد ذاتهيضبطويلزم القرار هذه الشركات باستعمال، ولا تُستعمل بعد تجاوزويشترط أن تكون الحافلات:، وتحتوي علىبما في ذلك السائق.* يقودها سائق، على أن يكونوتُحتسب، بدءاً منوصدر أيضاً، يمنحانبالمراكنة.وتتمتع هذه الشركات بحق كراء، من بين قائمة تعدها لجنة مختصة مسبقاً، وتُخصص للاستعمالكما يمكنها كراءلمدة، بعد أخذ رأي لجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع، والحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.