تونس تستعد للاحتفال باليوم العالمي للجودة 2025 تحت شعار "التفكير بطريقة مختلفة لتعزيز التنافسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b258028c337.33412720_jnmlehqiofkgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 13:41
      
تستعد تونس للاحتفال باليوم العالمي للجودة 2025"، من خلال ندوة تنعقد، يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الجودة: فكّر بطريقة مختلفة" بأحد نزل الضاحية الشمالية.

ويشكل الاحتفاء باليوم العالمي للجودة حدث اقتصادي ومهني بارز يكتسي أهمية كبرى في مسار دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتحسين الأداء الوطني.



ويأتي اختيار هذا الشعار، الذي يدعو إلى كسر الحواجز التقليدية في مقاربة العمليات والمخرجات، ليؤكد الحاجة المُلحة لتبني رؤى جديدة ومبتكرة في إدارة الجودة، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة المنتوج التونسي في الأسواق الدولية..

ومثل هذا اليوم، الذي يُعد منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات، نقطة التقاء لـصفوة من المهنيين والخبراء والمختصين في مجال الجودة، حيث ستتركز المداخلات والنقاشات حول محاور أساسية تهدف إلى تشجيع الامتياز التشغيلي داخل الهياكل الاقتصادية ودعم مفهوم التحسين المستمر في جميع القطاعات.

وتُعتبر هذه المناسبة فرصة حقيقية للمسؤولين عن الجودة، المديرين، ومطوري الأعمال للاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في إدارة الأنظمة، بما يسهم في رفع مؤشرات الإنتاجية والتقليص من الهدر.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الجهود المتواصلة للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في تونس لتكريس ثقافة الجودة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.


