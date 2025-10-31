نقابة الصحفيين تدين قرار تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة" وتعتبره "استهدافا لحريّة الصحافة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6904c0069b2d92.74526822_mjlinofegpkhq.jpg width=100 align=left border=0>

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، "بشدة" قرار تجميد جمعية صحفيي "نواة"، واعتبرته "استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة" .



وعبرت نقابة الصحفيين، عن تضامنها الكامل مع صحفي موقع "نواة"، مشدّدة على أنها "ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية"، والتصدي لكل محاولات العودة إلى ما اعتبرته "مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني".









وذكّرت بأنّ هذه الجمعية خضعت خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل، ومدّت السلطات بكل الوثائق التي طلبت منها، وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، معتبرة أنّ قرار تجميد الجمعية هو في جوهره "محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس"، على حد تعبيرها.



كما أكّدت نقابة الصحفيين، أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي "هو حقّ أصيل مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية"، معبرة عن رفضها "توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لإخضاع المجتمع المدني"، وفق تقديرها.



ودعت إلى "رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، واحترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم"، معتبرة أن استمرار هذه السياسات "لن يؤدي إلا إلى مزيد من إضعاف مؤسسات الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي"، حسب تعبيرها.

