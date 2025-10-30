وزارة الصحة تسلم 7 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية لأقسام للمساعدة الطبية الاستعجالية في عدد من الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69034045df9bc4.38092137_hplfinjeomkgq.jpg width=100 align=left border=0>

سلّمت وزارة الصحة أمس الإربعاء 7 سيارات إسعاف من نوع "Ambulance Type A" (إنعاش متنقّل) مجهّزة بأحدث المعدّات الطبية لفائدة عدد من أقسام المساعدة الطبية الاستعجالية في تونس وسوسة وصفاقس وقابس وقفصة وجندوبة ومدنين، وذلك في إطار تطوير خدمات الإسعاف الطبي ودعم وحدات الطب الاستعجالي.



ويأتي هذا الدعم في إطار تجسيد خطة وطنية صحيّة لتقريب خدمات الإنعاش وتوفير النّقل الطبّي للمواطنين وتسريع التدخل في الحالات الطارئة، وسيتواصل نسق تزويد بقية الجهات تدريجياً بسيارات إسعاف جديدة حسب الحاجيات، وفق بلاغ صادر الخميس عن الوزارة.











