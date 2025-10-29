Babnet   Latest update 16:07 Tunis

تصفيات مونديال 2026 - مباريات الملحق الافريقي مابين 13 و16 نوفمبر المقبل بالرباط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 15:04 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أماكن إقامة مباريات الملحق الافريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأفاد "كاف"، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن البطولة المصغّرة ستقام بين 13 و16 نوفمبر المقبل في الرباط بالمغرب بمشاركة منتخبات الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون ونيجيريا.


وتابع المصدر ذاته أن مباريات نصف النهائي ستجرى يوم الخميس 13 نوفمبر في ملعب البريد ومركب الأمير مولاي الحسن الرياضي لافتا إلى أنه ستُقام عملية سحب القرعة يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري لتحديد الملعب الذي سيحتضن كل مباراة.


ولفت "كاف" إلى أن المباراة الافتتاحية ستجمع بين منتخبي نيجيريا والغابون، على الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش في حين ستقام المباراة الثانية بين منتخبي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية على 19:00 بتوقيت غرينيتش.
وستُقام مباراة النهائي يوم الأحد 16 نوفمبر المقبل في ملعب الأمير مولاي الحسن، على الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.
وسيتأهل الفائز إلى بطولة الملحق القاري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التي ستُقام في شهر مارس 2026 من أجل المنافسة على بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317505


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-18
26°-20
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    