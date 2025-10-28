Babnet   Latest update 21:13 Tunis

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي النسائي بقرطاج يواصل التألّق ويفوز على فتيات العيون الكويتي بثلاثة أشواط دون رد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69011e6b190503.02788861_hkenqlfipjomg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 20:47
      
واصل النادي النسائي بقرطاج عروضه القوية في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، بعد أن حقق فوزًا مستحقًا على نادي فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بقصر الرياضة بالمنزه لحساب الجولة الثالثة من النسخة الحادية والعشرين للمسابقة.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:

25-9، 25-7، 25-10

في مباراة فرض خلالها ممثل الكرة الطائرة التونسية سيطرة مطلقة على مجريات اللعب هجومياً ودفاعياً.

نتائج أخرى للجولة ذاتها

وفي وقت سابق من اليوم، فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3-0 (25-22، 25-15، 25-14)، فيما تفوق نادي ناصرية بجاية الجزائري على نادي الرواد السوري بثلاثة أشواط دون رد.

الترتيب المؤقت بعد الجولة الثالثة

| الترتيب | النادي | النقاط | عدد المباريات |
| ---------------------------- | ------ | ------ | ------------- |
| النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 9 | 3 | |
| ناصرية بجاية (الجزائر) | 7 | 3 | |
| الترجي الرياضي (تونس) | 5 | 2 | |
| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 3 | |
| النادي الإفريقي (تونس) | 3 | 2 | |
| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 2 | |
| فتيات العيون (الكويت) | 0 | 3 | |

برنامج المباريات القادمة

الخميس 30 أكتوبر 2025:

* 14:00 – ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 16:00 – نادي الرواد (سوريا) × النادي الإفريقي (تونس)
* 18:00 – الترجي الرياضي (تونس) × فتيات العيون (الكويت)

الجمعة 31 أكتوبر 2025:

* 14:00 – النادي الإفريقي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 16:00 – فتيات العيون (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)
* 18:00 – نادي قرطاج (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)

السبت 1 نوفمبر 2025:

* 14:00 – ناصرية بجاية (الجزائر) × فتيات العيون (الكويت)
* 16:00 – نادي الرواد (سوريا) × الترجي الرياضي (تونس)
* 18:00 – النادي الإفريقي (تونس) × نادي قرطاج (تونس)


