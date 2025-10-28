Babnet   Latest update 16:21 Tunis

وزارة التجارة تعمل على تركيز منصة إلكترونية لرقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364fa5bbff970.42739820_hielqkfmngjpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 16:21
      
تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تركيز منصة إلكترونية لرقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ ، وفق ما كشفه وزير التجارة سمير عبيد لدى افتتاحه أشغال ندوة المؤسسات التونسية المصدّرة في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر-زليكاف- .

وقد تجاوزت العمليات التجارية باعتماد شهادة المنشأ زليكاف 350 شهادة تبوأت من خلالها عدة مؤسسات تونسية مرتبة الصدارة في الشركات المصدرة في إطار الزليكاف. علما ان أول شهادة منشأ زليكاف تم إصدارها كان يوم 17 ماي 2023، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

ومن جهة اخرى، سيتم تكوين لجان تفكير صلب الوزارة بمشاركة غرف التجارة والصناعة وذلك للاستفادة من الإمكانيات والمبادرات والمقترحات على مستوى الجهات والأقاليم نظرا لأهمية البعد الجهوي والإقليمي وذلك لمزيد دعم مسار التكامل والاندماج في العمق الإفريقي، وفق الوزير.

واضاف في السياق ذاته أن كل الأطراف المتدخلة يجب أن تكون قوة اقتراح لمنح التعاون الإفريقي المكانة التي يستحقها وجعل هذه الشراكات رافعة حقيقية لتحقيق تنمية مشتركة ومندمجة قائمة على المنفعة المتبادلة.
وأكد سمير عبيد أن التوجه نحو القارة الافريقية هو توجه استراتيجي للدولة بالنظر للمكانة الهامة التي تحتلها إفريقيا في السياسات الاقتصادية وفي الاستراتيجية الوطنية للتصدير من جهة وباعتبارها سوق واعدة تساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي وفتح آفاق أرحب للمؤسسات التونسية من جهة أخرى، وفق بلاغ لوزارة التجارة.
ومثلت هذه الندوة التي انتظمت الاثنين وحضرها بالخصوص الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات والمديرين العامين لغرف التجارة والصناعة وممثلين عن الهياكل العمومية والوزارات ذات العلاقة والقطاع الخاص والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والشركات التونسية المصدرة في إطار اتفاقية الزليكاف، فرصة للإنصات إلى مشاغل الشركات التونسية المصدرة في إطار اتفاقية الزليكاف وإلى الصعوبات التي تعترضها.
كما كانت الندوة مناسبة أيضا للاطلاع على تجربة هذه المؤسسات ومدى استفادتها من الامتيازات التي توفرها الاتفاقية للمتعاملين الاقتصاديين للتصدير نحو عدد من البلدان الافريقية إلى جانب الآليات والبرامج التي وضعتها مصالح الوزارة في هذا الشأن.
 
 


