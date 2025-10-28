بنزرت: إنطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وتقديرات اولية بانتاج حوالي 7000 طن من الزيت

أعطيت اليوم الثلاثاء، بمعتمديتي العالية ومنزل جميل، إشارة إنطلاق الموسم الجهوي لجني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت.

وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري فريد الدلاعي بالمناسبة انه تم بالتعاون مع جميع الهياكل المعنية، ضبط واعداد كافة المستلزمات لانجاح الموسم من خلال توفير 25معصرة بالجهة ، منها 8 معاصر تقليدية و15 معصرة عصرية ومعصرتين بيولوجيتين، وإحداث وحدة تعليب.

واضاف انه تم ايضا توفير مصبين للمرجين بمنطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية، علاوة على إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته سواء في المصبين او في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من اصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 200 هك وبالتالي التقليص من تداعياته على البيئة الطبيعية عموما .



وأعتبر ان الموسم يعد واعدا خاصة وان هذا القطاع ما فتئ يشهد من موسم لآخر تطورا على مستـوى العنـاية والتوسع في المساحات، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية وطنيا وايضا بجهة بنزرت التي تضم 20 الف هكتار من اشجار الزيتون منها 19 الف هك زيتون زيت و1000هك زيتون مائدة، علاوة على الطلب المتزايد على الزيت سواء للاستهلاك الداخلي او للتصدير .واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الموسم، على مواصلة تعبئة الجهود لتامين صابة هذا الموسم، جنيا وتحويلا، والتصدي لكل الخروقات التي قد يعمد اليها البعض من غير أبناء القطاع، باعتبار الأهمية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها القطاع.وأشار الى انه سيتم مواصلة العمل على إنجاح المبادرة التشاركية النموذجية المتعلقة بإنجاز وتهيئة مصب سيدي مبارك والمسالك المؤدية إليه حسب الشروط الفنية، حيث تم الاتفاق على تخصيص 10 مليمات هذه السنة من سعر القبول للكلغ الواحد من الزيتون والمقدرة ب 200 مليم لتمويل هذا المشروع النموذجي، و العمل على مزيد إحكام متابعة التصرف في مادة المرجين حفاظا على البيئة والموارد الطبيعية وتثمينه في المجال الفلاحي، علاوة على الدفع نحو النمط البيولوجي والعمل على تحفيز نسق الاستثمار في مجال التعليب والتصدير لإعطاء قيمة مضافة للقطاع.يذكر ان التقديرات الاولية للموسم تبلغ 35 الف طن، اي ما يعادل 7000 طن من الزيت، وذلك بنسبة تقدم مقارنة بموسم السنة الفارطة ب173 بالمائة، وفق ما جاء في معطيات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري .يشار ان الموكب تم بحضور خاصة السلط المحلية والبلدية بمعتمديتي العالية ومنزل جميل وممثلو المصالح الإدارية والفنية ذات العلاقة.