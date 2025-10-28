يوم مفتوح بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 30 اكتوبر للتقصي والتوعية بسرطان الثدي

<img src=http://www.babnet.net/images/9/snjt10402.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمقرها بتونس العاصمة، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، يوما مفتوحا للتقصي والتوعية بسرطان الثدي .



ويهدف هذا اليوم الذي ينتظم بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي الى مزيد تعزيز ثقافة الوقاية وتحسيس الصحفيات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي .









ويتضمن البرنامج فحوصات طبية مجانية يؤمنها اطباء مختصون في المجال الى جانب تقديم النصائح الضرورية والارشادات الصحية حول اعراض هذا المرض وكيفية الوقاية منه .



وتدعو، النقابة الصحفيات الى المشاركة في هذا الموعد الصحي الهام من أجل دعم الوعي بمرض سرطان الثدي والحفاظ على سلامتهن.



يشار، الى أن أكتوبر الوردي" هو شهر التوعية العالمي بمرض سرطان الثدي بهدف زيادة الوعي بهذا المرض وتشجيع الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال التشجيع على اجراء الفحوصات الدورية.

ويتضمن البرنامج فحوصات طبية مجانية يؤمنها اطباء مختصون في المجال الى جانب تقديم النصائح الضرورية والارشادات الصحية حول اعراض هذا المرض وكيفية الوقاية منه .وتدعو، النقابة الصحفيات الى المشاركة في هذا الموعد الصحي الهام من أجل دعم الوعي بمرض سرطان الثدي والحفاظ على سلامتهن.يشار، الى أن أكتوبر الوردي" هو شهر التوعية العالمي بمرض سرطان الثدي بهدف زيادة الوعي بهذا المرض وتشجيع الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال التشجيع على اجراء الفحوصات الدورية.