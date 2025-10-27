Babnet   Latest update 20:37 Tunis

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تندد بالإرتفاع المشط لإسعار اللحوم الحمراء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f97c0b737412.01521074_mqfokenhpljig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 19:47
      
نددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان تلقت "وات" نسخة منه الإثنين، بالإرتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء في عدد من الجهات.



ولفتت في هذا الصدد، إلى غياب الإلتزام بإعتماد تسعيرة قصوى في حدود 40 دينار للعلوش المحلي و 32 دينار للبقري المحلي.


وإعتبرت المنظمة أن الوضع يتطلب تسعير اللحوم الحمراء وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة، لضمان إنعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك.

كما نددت المنظمة، من جهة اخرى، بالزيادات في أسعار خدمات الإنترنت مقابل تراجع محسوس في الجودة، مشددة على وجوب التدخل الرقابي العاجل لضمان خدمة عادلة وشفافة.


