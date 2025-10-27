بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تُقام يوم الأربعاء 5 نوفمبر القادم مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وذلك وفق البرنامج التالي:



الساعة 16:00





* قاعة الشيحية



نادي ساقية الزيت نادي كرة اليد بجمال



* قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين بعث بني خيار



* قاعة رشاد حوجة بالمهدية

مكارم المهدية جمعية الحمامات



* قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي نسر طبلبة



* قاعة الزواوي

الترجي الرياضي الملعب التونسي



الساعة 15:00

* قاعة القرجاني

النادي الإفريقي نادي كرة اليد بقصور الساف



وتُعد هذه المباريات حاسمة في صراع المراتب الأولى، حيث تسعى الفرق إلى تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز حظوظها في التأهل إلى مرحلة التتويج.

