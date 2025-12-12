عجز تونس التجاري يتجاوز 20 مليار دينار إلى موفى نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b0c3609b4f9.60259995_mgjelnqfhpiko.jpg width=100 align=left border=0>

تعمّق العجز التجاري لتونس ليبلغ 20,168 مليار دينار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025، مقابل 16,758 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2025، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.



وانخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74,2 بالمائة بعد أن كانت 77,4 بالمائة قبل عام.









أشار التقرير إلى أنّ توسّع العجز يعود أساساً إلى:



* مواد الطاقة: عجز بقيمة 10,308 مليار دينار (مقابل 9,812 مليار دينار في 2024).

* المواد الأولية ونصف المصنعة: 5,514 مليار دينار.

* مواد التجهيز: 3,268 مليار دينار.

* المواد الاستهلاكية: 1,952 مليار دينار.



في المقابل، سجّل قطاع المواد الغذائية فائضاً بـ0,875 مليار دينار.



الصادرات ترتفع بوتيرة أقل من الواردات

بلغت قيمة الصادرات 57,916 مليار دينار مقابل 57,056 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة تقدّر بـ 1,5 بالمائة فقط.



في حين ارتفعت الواردات إلى 78,085 مليار دينار مقابل 73,815 مليار دينار، بزيادة 5,8 بالمائة.



أداء القطاعات التصديرية

شهدت الصادرات تطوّراً في:



* الفسفاط ومشتقاته: +12%

* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: +7,8%



في المقابل سجّلت قطاعات أخرى تراجعاً لافتاً:



* الطاقة: –29,6%

* المنتوجات الفلاحية والغذائية: –11,2%



* خاصة زيت الزيتون (3,470 مليار د مقابل 4,456 مليار د)

* النسيج والملابس والجلد: –1,8%



تطور الواردات بحسب المجموعات

سجلت المقتنيات ارتفاعاً في:



* مواد التجهيز: +14,6%

* المواد الأولية ونصف المصنعة: +6,6%

* المواد الاستهلاكية: +11%



وتراجعت في:



* مواد الطاقة: –4,2%

* المواد الغذائية: –7,7%



التجارة حسب المناطق الجغرافية

الاتحاد الأوروبي

يمثل الاتحاد الأوروبي 70,5% من صادرات تونس، بقيمة 40,813 مليار دينار (+3,1%).



وارتفعت الصادرات نحو:



* ألمانيا: +10%

* فرنسا: +8,9%

* هولندا: +4,6%



وتراجعت نحو:



* إيطاليا: –8,8%

* إسبانيا: –9,2%



الواردات من الاتحاد الأوروبي بلغت 33,804 مليار دينار (+5%)، مع ارتفاع كبير من فرنسا وألمانيا، مقابل انخفاض من اليونان وبلجيكا.



الأسواق العربية

سجلت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً نحو:



* ليبيا: +3,9%

* المغرب: +27,6%

* الجزائر: +9,2%

* مصر: +18,4%



بلدان أخرى

ارتفاع الواردات من:



* الصين: +22,6%

* تركيا: +14,3%



وتراجعها من:



* روسيا: –20,9%

* الهند: –4,4%

أشار التقرير إلى أنّ توسّع العجز يعود أساساً إلى:عجز بقيمة 10,308 مليار دينار (مقابل 9,812 مليار دينار في 2024).5,514 مليار دينار.3,268 مليار دينار.1,952 مليار دينار.في المقابل، سجّلبلغت قيمة الصادراتمقابلسنة 2024، أي بزيادة تقدّر بـفقط.في حين ارتفعت الواردات إلىمقابل، بزيادةشهدت الصادرات تطوّراً في:+12%+7,8%في المقابل سجّلت قطاعات أخرى تراجعاً لافتاً:–29,6%–11,2%* خاصة(3,470 مليار د مقابل 4,456 مليار د)–1,8%سجلت المقتنيات ارتفاعاً في:+14,6%+6,6%+11%وتراجعت في:–4,2%–7,7%يمثل الاتحاد الأوروبي، بقيمة(+3,1%).وارتفعت الصادرات نحو:* ألمانيا: +10%* فرنسا: +8,9%* هولندا: +4,6%وتراجعت نحو:* إيطاليا: –8,8%* إسبانيا: –9,2%الواردات من الاتحاد الأوروبي بلغت(+5%)، مع ارتفاع كبير من فرنسا وألمانيا، مقابل انخفاض من اليونان وبلجيكا.سجلت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً نحو:* ليبيا: +3,9%* المغرب: +27,6%* الجزائر: +9,2%* مصر: +18,4%ارتفاع الواردات من:* الصين: +22,6%* تركيا: +14,3%وتراجعها من:* روسيا: –20,9%* الهند: –4,4%