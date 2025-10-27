Babnet   Latest update 17:20 Tunis

النجم الساحلي: الهيئة المديرة ترفض استقالة بية وتواصل تسيير دواليب الفريق خلال اسبوعين

أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أنه، وعلى إثر تلقي الكتابة العامة للجمعية صباح اليوم الإثنين استقالة زبير بيّة رئيس النادي من منصبه، تقرر عدم قبول هذه الاستقالة، وهو ما يترتب عنه عدم اعتبارها نافذة إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ تلقيها.

وبناءً على ذلك، تُعهد للهيئة المديرة بمواصلة تسيير دواليب الجمعية خلال الفترة المذكورة.



وأضافت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار المتخذ استند إلى الفصل 46 وما بعده من النظام الأساسي للجمعية من جهة، ومراعاةً للمصلحة العليا للنادي من جهة ثانية.

يُذكر أن النجم الساحلي كان قد انسحب أمس الأحد من الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد هزيمته أمام نادي نيروبي يونايتد الكيني 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، إذ فاز النجم في مباراة الإياب بثنائية نظيفة وانهزم بنتيجة مماثلة في لقاء الذهاب.

ويحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة المحترفة لكرة القدم برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و5 هزائم.


