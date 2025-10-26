كاس الاتحاد الافريقي: النجم الساحلي يودع المسابقة بخسارته امام نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68feffaf7b3719.92515528_pjhnkmoeligfq.jpg width=100 align=left border=0>

خرج النجم الساحلي يوم الاحد من الدور التمهيدي الثاني لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام ضيفه نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح 6-7 بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابا وايابا بالنتيجة ذاتها 2-صفر.



في مباراة العودة بالملعب الاولمبي بسوسة، تمكن النجم الساحلي من تدارك تاخره ذهابا في نيروبي الاحد الفارط بفضل هدفين خلال الشوط الثاني حملا توقيع ريان عنان في الدقيقة 50 وغفران النوالي في الدقيقة 90+7 لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح التي ابتسم خلالها الحظ لنيروبي يونايتد.





وبخروج النجم الساحلي، ستتغيب كرة القدم التونسية عن دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي بعدما ودع الملعب التونسي امس السبت بدوره المسابقة امام اولمبي اسفي المغربي بخسارته ذهابا صفر-2 وفوزه ايابا 2-1.



