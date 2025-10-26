Babnet   Latest update 06:20 Tunis

كاس الاتحاد الافريقي: النجم الساحلي يودع المسابقة بخسارته امام نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68feffaf7b3719.92515528_pjhnkmoeligfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 21:12 قراءة: 0 د, 32 ث
      
خرج النجم الساحلي يوم الاحد من الدور التمهيدي الثاني لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام ضيفه نيروبي يونايتد الكيني بركلات الترجيح 6-7 بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابا وايابا بالنتيجة ذاتها 2-صفر.

في مباراة العودة بالملعب الاولمبي بسوسة، تمكن النجم الساحلي من تدارك تاخره ذهابا في نيروبي الاحد الفارط بفضل هدفين خلال الشوط الثاني حملا توقيع ريان عنان في الدقيقة 50 وغفران النوالي في الدقيقة 90+7 لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح التي ابتسم خلالها الحظ لنيروبي يونايتد.

وبخروج النجم الساحلي، ستتغيب كرة القدم التونسية عن دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي بعدما ودع الملعب التونسي امس السبت بدوره المسابقة امام اولمبي اسفي المغربي بخسارته ذهابا صفر-2 وفوزه ايابا 2-1.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317363


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-18
23°-17
27°-17
28°-18
27°-20
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    