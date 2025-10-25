Babnet   Latest update 18:49 Tunis

بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالدوحة - التونسيان مؤمن بن عمر وليندا حنيني يحرزان المركز الثالث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd08aae85b77.96515467_okpfihmgejlqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 18:26
      
تحصل التونسيان مؤمن بن عمر وليندا حنيني على المركز الثالث خلال مشاركتهما في سباقي بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يستضيفها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية للعام الثالث على التوالي على حلبة لوسيل للكارتينغ، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات، بمشاركة 173 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 18 دولة.
وأحرز مؤمن بن عمر المركز الثالث في سباق الفئة العمرية لأقل من 15 عاما بزمن قدره (8.58.038 دقيقة) خلف القطري طه حسيبة صاحب المركز الأول بزمن (8.54.108 دقيقة) والجزائري سهيل خطال الذي حلّ ثانيا بزمن (8.56.307 دقيقة).
كما حصلت المتسابقة ليندا جنيني على المركز الثالث في سباقها رغم صغر سنها (11 عاما).

ومثل تونس في هذه البطولة النادي الوطني التونسي للسيارات بخمسة متسابقين هم ليندا حنيني وريان ديراتر وسلمان السرياطي ومهدي حنيني ومؤمن بن عمر.


