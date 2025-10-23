Babnet   Latest update 15:24 Tunis

نابل تحتضن يوم 25 أكتوبر اليوم الوطني البارلمبي: "مناسبة متجددة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى ذوي الاعاقة وفرصة لاستكشاف المواهب"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645d0b7cddd3b4.95573886_hfkenqjoipmgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025
      
في اطار الحرص على مزيد تعزيز ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة الرياضية والاجتماعية، تنظم اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل يوم السبت المقبل بالقاعة المغطاة بئر الشلوف بنابل فعاليات اليوم الوطني البارالمبي.

ويمثل هذا الحدث وفق رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية محمد المزوغي محطة سنوية هامة تهدف الى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تنظيم أنشطة رياضية متنوعة تتيح لهم الفرصة للتعبير عن ذواتهم واكتشاف طاقاتهم، مشيرا الى ان التظاهرة ستشتمل على عديد الاختصاصات على غرار بارا العاب القوى وبارا تنس الطاولة وبارا البادمينتون والبوتشيا وبارا الرماية بالقوس والسهم وكرة السلة على الكراسي وبارا التجديف.



واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا اليوم سيشهد مشاركة واسعة لنحو 350 مشاركا في ظل حضور لافت يقدر ب20 جمعية ومركز مختص لذوي الاعاقة من ولاية نابل، معربا عن الاعتقاد انها فرصة لاكتشاف مواهب قادرة على تعزيز صفوف النخبة الوطنية في مختلف الاختصاصات مستقبلا.

وتابع ان اللجنة الوطنية البارلمبية اولت اهتماما ايضا باطفال التوحد من خلال اشراكهم في فعاليات هذا اليوم ضمن برنامج يتضمن انشطة رياضية وترفيهية مكيفة تراعي خصوصياتهم وتسهم في دعم اندماجهم الاجتماعي وتنمية قدراتهم الحركية والتواصلية.

وبين محمد المزوغي ان اللجنة الوطنية البارلمبية حرصت على تأمين حضور عدد من الابطال البارلمبيين التونسيين ذوي الصيت العالمي والذين راكموا انجازات دولية بارزة على غرار روعة التليلي ورجاء الجبالي وياسين الغربي ومحمد نضال الخليفي، وذلك من اجل خلق اجواء تحفيزية تساهم في رفع حماس المشاركين وتشجيعهم على الاقبال المكثف على مختلف الانشطة، فضلا عن اتاحة فرصة ثمينة للتفاعل المباشر مع نماذج ناجحة والتعرف من قرب على تجاربهم الملهمة في مواجهة الصعوبات وصنع مسيرة رياضية متميزة.

وسيتم خلال هذا اليوم تنظيم عروض رياضية وورشات فنية في عديد الاختصاصات البارالمبية في حضور فنيين ومدربين واطباء مختصين لمرافقة المشاركين، بالاضافة الى تنظيم انشطة موازية تهدف الى التعريف بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.


