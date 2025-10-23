بوتين يحذّر: أي استهداف للأراضي الروسية بصواريخ "توماهوك" سيواجه برد "مدوٍ وقوي"

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب خطيرة في حال تم استخدام صواريخ "توماهوك" ضد الأراضي الروسية، مؤكدا أن ردّ موسكو سيكون "قوياً جداً ومدوياً".



جاء هذا التصريح خلال حديثه للصحفيين عقب مشاركته في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية، حيث قال بوتين:



"إذا استُخدمت هذه الأسلحة لاستهداف الأراضي الروسية، فسيكون ردنا قوياً جداً، إن لم يكن مدوياً. فليفكروا بالأمر جيداً."

تصعيد جديد وتحذيرات من العواقب



العلاقات مع الولايات المتحدة



ملف الطاقة



واعتبر بوتين أن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يمثل "محاولة إضافية للتصعيد"، مشيرا إلى أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد مباشر لأمنها القومي.* أوضح الرئيس الروسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من اقترح عقد قمة في بودابست خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما.* وشدد بوتين على أن روسيا ما تزال تدعم استمرار الحوار مع واشنطن، مؤكدا وجود مجالات تعاون محتملة في حال انطلق "حوار جاد وطويل الأمد" بين البلدين.* وفي المقابل، وصف بوتين العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها "عمل غير ودي لا يساهم في تحسين العلاقات"، مؤكداً أنها لن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا.كما أشار بوتين إلى أنه ناقش مع ترامب تأثير الإمدادات النفطية الروسية على الأسعار العالمية، بما في ذلك تأثيرها على السوق الأمريكية.