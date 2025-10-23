Babnet   Latest update 13:39 Tunis

جامعة صفاقس توقع اتفاقية تعاون وشراكة أكاديمية مع جامعة نواذيبو الموريتانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c65937eb00ab7.64208879_nkoiqlepjhfgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025
      
تم، أمس الاربعاء، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة أكاديمية بين جامعة صفاقس وجامعة نواذيبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة).

وحسب ما ورد بالصفحة الرسمية لجامعة صفاقس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تتمثل أهم نقاط الإتفاقية في تبادل الكفاءات وتيسير تنقل الأساتذة والباحثين للمشاركة في الندوات والإشراف المشترك على الأبحاث.



كما سيتم وفق هذه الاتفاقية تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية متخصصة للإطارات الإدارية والفنية.

وتؤكد، جامعة صفاقس، من خلال هذه الشراكة التزامها المستمر بتعزيز موقعها كقاطرة للتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، وفق ذات المصدر.


