Babnet   Latest update 22:03 Tunis

وزارة الصحّة توقّع اتفاقية تعاون مع بنك الأمان لدعم المستشفيات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f93ef2c981b1.80876877_npqekojmihflg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 21:29 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الأمان، بحضور الرئيس المدير العام للبنك وعدد من إطارات الوزارة.
وتهدف هذه الاتفاقية ، حسب بلاغ للوزارة،  إلى دعم المستشفيات العمومية عبر تمويل تجهيزات طبية ومشاريع لتحسين البنية التحتية، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للبنك وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأكد الوزير على أهمية تنفيذ المشاريع في أسرع الآجال، استعدادًا لمرحلة جديدة من الخدمات الصحية الرقمية والمتطورة، بما يضمن عدالة النفاذ إلى الرعاية الصحية لكل المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحيّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317121


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
31°-20
30°-22
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    