وزارة الصحّة توقّع اتفاقية تعاون مع بنك الأمان لدعم المستشفيات العمومية

أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الأمان، بحضور الرئيس المدير العام للبنك وعدد من إطارات الوزارة.

وتهدف هذه الاتفاقية ، حسب بلاغ للوزارة، إلى دعم المستشفيات العمومية عبر تمويل تجهيزات طبية ومشاريع لتحسين البنية التحتية، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للبنك وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ المشاريع في أسرع الآجال، استعدادًا لمرحلة جديدة من الخدمات الصحية الرقمية والمتطورة، بما يضمن عدالة النفاذ إلى الرعاية الصحية لكل المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحيّة.