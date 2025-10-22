الرابطة الثانية: فوز تقدم ساقية الداير على أمل بوشمة 2 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f911f07e8b09.21244767_emkpfinglohjq.jpg width=100 align=left border=0>

حقّق فريق تقدم ساقية الداير فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه أمل بوشمة بنتيجة 2-0، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



وسجّل ثنائية تقدم ساقية الداير كلّ من حمدي الجيناوي في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، وآدم بن فجرية في الدقيقة 88، مستغلًا النقص العددي لفريق أمل بوشمة الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد نادر حجاج في الدقيقة 42.









وبهذا الفوز، رفع تقدم ساقية الداير رصيده إلى 9 نقاط في المرتبة الثانية، ليواصل الضغط على المتصدر القلعة الرياضية، فيما تجمد رصيد أمل بوشمة عند 6 نقاط في المركز التاسع.



النتائج الحاصلة – المجموعة الثانية

* تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة: 2 – 0

* القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين: 2 – 1

* اتحاد قصور الساف – النادي القربي: 0 – 0

* نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد: 1 – 1

* مستقبل القصرين – قوافل قفصة: 2 – 1

* الملعب القابسي – جمعية أريانة: (تأجلت)

* هلال الرديف – جندوبة الرياضية: 1 – 2



الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| القلعة الرياضية | 10 | 5 |

| تقدم ساقية الداير | 9 | 5 |

| اتحاد قصور الساف | 8 | 5 |

| قوافل قفصة | 8 | 5 |

| جمعية أريانة | 7 | 4 |

| مستقبل القصرين | 7 | 5 |

| جندوبة الرياضية | 7 | 5 |

| الملعب القابسي | 6 | 4 |

| أمل بوشمة | 6 | 5 |

| سبورتينغ المكنين | 5 | 5 |

| النادي القربي | 5 | 5 |

| هلال الرديف | 5 | 5 |

| نسر جلمة | 2 | 5 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 5 |



النتائج – المجموعة الأولى (الجولة الخامسة)

* جمعية مقرين – أمل حمام سوسة: 0 – 2

* اتحاد بوسالم – مكارم المهدية: 1 – 0

* هلال مساكن – نادي حمام الأنف: 0 – 0

* هلال الشابة – اتحاد تطاوين: 0 – 0

* بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس: 0 – 0

* سكك الحديد الصفاقسي – محيط قرقنة: 0 – 0

* كوكب عقارب – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 1 – 1



الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ----------------------------- | ------ | --------- |

| اتحاد تطاوين | 11 | 5 |

| نادي حمام الأنف | 10 | 5 |

| بعث بوحجلة | 10 | 5 |

| سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |

| هلال مساكن | 8 | 5 |

| هلال الشابة | 8 | 5 |

| جمعية مقرين | 6 | 5 |

| أمل حمام سوسة | 5 | 5 |

| مكارم المهدية | 5 | 5 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |

| كوكب عقارب | 5 | 5 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 5 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 4 | 5 |

| محيط قرقنة | 3 | 5 |

وبهذا الفوز، رفع تقدم ساقية الداير رصيده إلىفي المرتبة الثانية، ليواصل الضغط على المتصدر القلعة الرياضية، فيما تجمد رصيد أمل بوشمة عندفي المركز التاسع.* تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة:* القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين:* اتحاد قصور الساف – النادي القربي:* نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد:* مستقبل القصرين – قوافل قفصة:* الملعب القابسي – جمعية أريانة:* هلال الرديف – جندوبة الرياضية:| الفريق | النقاط | المقابلات || ------------------ | ------ | --------- || القلعة الرياضية | 10 | 5 || تقدم ساقية الداير | 9 | 5 || اتحاد قصور الساف | 8 | 5 || قوافل قفصة | 8 | 5 || جمعية أريانة | 7 | 4 || مستقبل القصرين | 7 | 5 || جندوبة الرياضية | 7 | 5 || الملعب القابسي | 6 | 4 || أمل بوشمة | 6 | 5 || سبورتينغ المكنين | 5 | 5 || النادي القربي | 5 | 5 || هلال الرديف | 5 | 5 || نسر جلمة | 2 | 5 || أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 5 |* جمعية مقرين – أمل حمام سوسة:* اتحاد بوسالم – مكارم المهدية:* هلال مساكن – نادي حمام الأنف:* هلال الشابة – اتحاد تطاوين:* بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس:* سكك الحديد الصفاقسي – محيط قرقنة:* كوكب عقارب – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة:| الفريق | النقاط | المقابلات || ----------------------------- | ------ | --------- || اتحاد تطاوين | 11 | 5 || نادي حمام الأنف | 10 | 5 || بعث بوحجلة | 10 | 5 || سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 || هلال مساكن | 8 | 5 || هلال الشابة | 8 | 5 || جمعية مقرين | 6 | 5 || أمل حمام سوسة | 5 | 5 || مكارم المهدية | 5 | 5 || سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 || كوكب عقارب | 5 | 5 || اتحاد بوسالم | 5 | 5 || الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 4 | 5 || محيط قرقنة | 3 | 5 |