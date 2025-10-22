Babnet   Latest update 17:35 Tunis

وزيرة الاسرة تبحث مع ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان بتونس فرص الشراكة في مجالات الاسرة والمرأة وكبار السن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f902a71a5580.00865272_jfenhklmgiopq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 17:12
      
بحثت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في اجتماعها اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بممثلة صندوق الأمم المتّحدة للسكان بتونس، ريم فيالة، سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة في المجالات المتّصلة ببرامج الأسرة والمرأة وكبار السنّ.
 
كما تناولت جلسة العمل، حسب بلاغ للوزارة، متابعة تنفيذ البرنامج السنوي المشترك لسنة 2025 بين تونس وصندوق الأمم المتحدة للسمان لاسيّما في ما يتعلّق بدعم الآليّات ذات الأبعاد التوعويّة في المجالات ذات الصلة.


