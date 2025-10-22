وزيرة الاسرة تبحث مع ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان بتونس فرص الشراكة في مجالات الاسرة والمرأة وكبار السن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f902a71a5580.00865272_jfenhklmgiopq.jpg width=100 align=left border=0>

بحثت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في اجتماعها اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بممثلة صندوق الأمم المتّحدة للسكان بتونس، ريم فيالة، سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة في المجالات المتّصلة ببرامج الأسرة والمرأة وكبار السنّ.



كما تناولت جلسة العمل، حسب بلاغ للوزارة، متابعة تنفيذ البرنامج السنوي المشترك لسنة 2025 بين تونس وصندوق الأمم المتحدة للسمان لاسيّما في ما يتعلّق بدعم الآليّات ذات الأبعاد التوعويّة في المجالات ذات الصلة.