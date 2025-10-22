Babnet   Latest update 19:12 Tunis

صفاقس: يوم إعلامي للتعريف بخط التمويل الإيطالي الجديد الموجّه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الـ"أوف شور"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6266be907459a8.06930900_golnpkqmefijh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025
      
ببادرة من المكتب صفاقس لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسي "كونكت" وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، انتظم  اليوم الأربعاء، بمدينة صفاقس،  يوم إعلامي جهوي خصّص التعريف بخطّ التمويل الإيطالي الجديد الموجّه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الخارجية "أوف شور" الخاضعة للقانون التونسي، في إطار إتفاقية مبرمة بين الجمهورية التونسية، والجمهورية الإيطالية سنة 2024. 
وأوضحت رئيسة كونكت صفاقس، نجلاء الرقيق، في تصريح إعلامي، أن " قيمة خط التمويل الجديد تناهز 185 مليون دينار تونسي أي مايعادل 55 مليون أورو، ويتضمّن مرحلتين، الأولى بقيمة حوالي 17 مليون دينار (5 ملايين أورو) مخصّصة لدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية، أو الراغبة في الرفع من رأس مالها، أو الراغبة في إعادة جدولة قروضها، والثانية بقيمة تناهز 170 مليون دينار (50 مليون أورو)، ومخصّصة للإستثماروالخدمات، وإقتناء معدات إيطالية أو تونسية من المصنع التونسي".
وأبرزت أن "ميزة خطّ التمويل الجديد تكمن في نسبة الفائدة بالنسبة لشركات الـ"أوف شور" التي تقترض بالأورو، وهي نسبة تقدر بحوالي 2،5 بالمائة، تُدفع على مدى 10 سنوات، والمبلغ الآخر على مدى 7 سنوات، فيما تصل نسبة الفائدة للمؤسسات التي تقترض بالدينار التونسي إلى 6،5 بالمائة".

ويستوجب الإنتفاع بخط التمويل الجديد أن تكون المؤسسات المنتفعة صغرى ومتوسطة وتابعة للقطاع الخاص، وهي مطالبة بتقديم ملف يثبت أنه ليس لديها مشاكل مادية سابقة، أو أنها تمر بأزمة مالية حقيقية وتريد إعادة جدولة قروضها، وفق نفس المصدر.

وحضر هذا اليوم الإعلامي عدد من المختصين والخبراء والخبراء المحاسبين والذين مثلوا همزة وصل بين الهياكل الرسمية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الانتفاع بخط التمويل الإيطالي الجديد، من خلال التعريف بالمسائل الترتيبية الخاصة بهذا الخطّ.


