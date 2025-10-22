شركة إسمنت قرطاج تحقق رقم أعمال ب 286،38 مليون دينار إلى غاية 30 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/9/cargafecementdemarrage2.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ رقم المعاملات الجملي لإسمنت قرطاج 286،38 مليون دينار، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، مقابل 324،78 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وذلك حسب البيانات المالية، التي نشرتها الشركة، الإربعاء.



وأوضحت الشركة أن "هذا التطور يعكس تقليص الفارق مقارنة بالسنة المالية السابقة، إذ انتقل من 14 بالمائة سالبة، نهاية شهر جوان إلى 12 بالمائة سالبة موفى سبتمبر 2025، ما يؤكد تحسن نسق النشاط خلال الثلاثي الثالث من السنة."









وأفادت الشركة، في هذا الصدد، أن نشاط الإسمنت سجل تطورا ملحوظا على مستوى التصدير، بنسبة 64 بالمائة، ليبلغ 52،4 مليون دينار، مما خفف من الانكماش، الذي شهدته مبيعات الإسمنت على المستوى المحلي، التّي تراجعت بنسبة 23 بالمائة، لتقدر قيمتها ب 206،78 مليون دينار.



أمّا بالنسبة للنشاط المجمّع، فقد حافظ على حركية إيجابية، تبعا لتطوّر رقم المعاملات، بنسبة 7 بالمائة، إلى حدود 18،92مليون دينار موفى سبتمبر 2025.



وسجل النشاط المتعلّق بالخرسانة نموا مستمرا ومنتظما، مدفوعا بزيادة الكميّات المنتجة وتحسن عمليّة التسديد.



كما كشفت مؤشرات نشاط الشركة، عن تراجع المديونية بنسبة 9،5 بالمائة، إلى 288 مليون دينار، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2024.

