إحداث قسم جديد ضمن المهرجان الدولي للسينما في الصحراء بعنوان "سينما الملاجئ"

تحت عنوان "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، في استعارة لمختارات من إحدى قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، تنتظم ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء التي ستُقام في قصر غيلان من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، فقرة بعنوان "سينما الملاجئ"، وذلك من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بقرية القرعة الصحراوية، بولاية قبلي.

وسيُقام هذا القسم الجديد ضمن برنامج المهرجان، في هذه القرية الصغيرة التي تسكنها 60 عائلة تعيش في ظروف معيشية صعبة، ولا يتوفر فيها أي فضاء للأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال والأسر، ومن هذا المنطلق وفي إطار مقاربة فنية إدماجية ارتأى منظمو المهرجان بعث قسم خاص للتنشيط الثقافي لهذه القرية.

ويتضمن برنامج هذا القسم على مدى ثلاثة أيام عددا من الفعاليات بين عروض سينمائية، وفقرات تنشيطية وورشات للأطفال. وستُفتتح هذه الفقرة من المهرجان صباح الخميس 30 أكتوبر، بعرض تنشيطي للأطفال تليه إقامة ورشتين في "صناعة صناديق السينما الورقية" مع المخرج حمدي الجويني، وفي صناعة الفيلم الوثائقي مع المخرجة المصرية مروى الشرقاوي، أما في مساء اليوم الأول، فسيكون الأهالي على موعد مع عرض الافتتاح "أهازيج الصحراء"، الذي سيتم تقديمه قبل ذلك في افتتاح المهرجان يوم 29 نوفمبر في قصر غيلان.





وستشهد سهرة الافتتاح أيضا عرض ثلاثة أعمال سينمائية وهي، "تلالي" إخراج ميارا بن مبروك، و"فلسطين الأصل والصورة" من إخراج لطفي البحري، وفيلم " Oplas in the desert " .



ومن ضمن الورشات المُبرمجة كذلك، ورشة المسعف الصغير مع المربي شكري الونيلي، وورشة صناعة صناديق السينما الورقية. وسيتم خلال بقية الفعاليات عرض فيلم "البوسطة" من إخراج صالح الصويعي، وعروض أفلام بالشراكة مع جمعية المسعف الصغير، وعرض أفلام رقمية للفنان نور الجلولي على جدران القرية، إلى جانب عرض مسرحي بعنوان "صندوق العجب" للفنان نزار الكشو، وعرض مسرحي بعنوان "تيدينيت" من إنتاج شركة سيباريو.

وستختتم فعاليات هذه الفقرة بعرض موسيقي للأطفال بعنوان "الطفولة تغني" بإمضاء فنان الطفولة سامي دربز مرفقا بعرض كليبات الأغاني.

