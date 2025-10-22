ملفات تهريب المهاجرين تمثّل 61 بالمائة من الحالات التي تعهدت بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024 (تقرير)

أفاد تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2024 أن ملفات تهريب المهاجرين استحوذت على 61 بالمائة من مجمل الحالات التي عالجتها اللجنة، يليها الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة، ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة.



وأكد التقرير أن الحوالات المالية الدولية كانت الآلية الأكثر استعمالا في الملفات المتعلقة بالإتجار بالبشر، إلى جانب التحويلات المالية المحلية والمعاملات النقدية.



ارتفاع في مطالب التعاون والتحقيق



التعاون الدولي



الاستعداد للتقييم الدولي



الإطار القانوني للجنة



تم الرد عليها على المستوى الوطني سنة 2024، مقابل 571 مطلبا سنة 2023، أيتلقّته اللجنة من الأطراف المعنية، بزيادة قدرها 45 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وتمت معالجة 425 تصريحا منها.حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها في الخارج، حيث:في إطار تبادل المعلومات المالية الدولية.وأعلنت اللجنة استعدادها، بالتنسيق مع الأطراف الوطنية المعنية، لخضوع تونس إلىمن قبل، بداية من شهر أوت 2025، في إطار جهود لضمان الامتثال للمعايير الدولية.تأسستبمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتتمثل مهامها في:* تلقي التصاريح حول العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية* تحليلها ومتابعة مآلها* إمكانية إصدار قراراتووضعها بحساب انتظار عند الضرورة.