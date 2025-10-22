Babnet   Latest update 17:35 Tunis

ملفات تهريب المهاجرين تمثّل 61 بالمائة من الحالات التي تعهدت بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024 (تقرير)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f8f5aa2d5579.72122290_lmkhngifoqejp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 16:17 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أفاد تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2024 أن ملفات تهريب المهاجرين استحوذت على 61 بالمائة من مجمل الحالات التي عالجتها اللجنة، يليها الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة، ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة.

وأكد التقرير أن الحوالات المالية الدولية كانت الآلية الأكثر استعمالا في الملفات المتعلقة بالإتجار بالبشر، إلى جانب التحويلات المالية المحلية والمعاملات النقدية.



ارتفاع في مطالب التعاون والتحقيق

* 867 مطلب تعاون تم الرد عليها على المستوى الوطني سنة 2024، مقابل 571 مطلبا سنة 2023، أي زيادة بنسبة 53 بالمائة.
* 1236 تصريحا بالشبهة تلقّته اللجنة من الأطراف المعنية، بزيادة قدرها 45 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وتمت معالجة 425 تصريحا منها.

التعاون الدولي

حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها في الخارج، حيث:

* أصدرت 91 طلب تعاون
* وتلقّت 36 مطلبا في إطار تبادل المعلومات المالية الدولية.

الاستعداد للتقييم الدولي

وأعلنت اللجنة استعدادها، بالتنسيق مع الأطراف الوطنية المعنية، لخضوع تونس إلى التقييم المتبادل للآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من شهر أوت 2025، في إطار جهود لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

الإطار القانوني للجنة

تأسست اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتتمثل مهامها في:

* تلقي التصاريح حول العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية
* تحليلها ومتابعة مآلها
* إمكانية إصدار قرارات بتجميد الأموال مؤقتا ووضعها بحساب انتظار عند الضرورة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317097


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:09
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
30°-20
28°-21
31°-20
29°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    