Babnet   Latest update 22:03 Tunis

مركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يفتح باب التسجيل في الدرس الإلكتروني حول "المساواة بين الجنسين في أجندة 2030"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cawtar.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 22:03 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلن مركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، عن فتح باب التسجيل في الدرس الإلكتروني حول "المساواة بين الجنسين في أجندة 2030 لفائدة المجتمع المدني والإعلام".

وافد المركز في بلاغ نشره، امس الثلاثاء، على صفحته على "فايسبوك"، ان هذا الدرس يندرج في إطار الأكاديمية الإقليمية للتدريب الإعلام ويهدف إلى تمكين الإعلاميات والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من تعميق معارفهم وفهمهم لدور المساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف أجندة 2030، وإبراز أهمية الإعلام والمجتمع المدني في هذا المجال.



ويتكون الدّرس من 9 وحدات تعلّم ذاتي تهمّ المساواة بين الجنسين في أجندة 2030: مقدمات والمساواة بين الجنسين في: مدخل إلى مفهوم التنمية الى جانب المساواة بين الجنسين في أجندة 2030: لماذا خطة جديدة؟

كما يتكون الدرس من وحدة أجندة 2030: خصائصها وأقسامها والمساواة بين الجنسين في أجندة 2030 فضلا عن وحدة الإعلام والمساواة بين الجنسين في أجندة 2030 وكذلك المجتمع المدني والمساواة بين الجنسين في الاجندة ذاتها.

وتم تخصيص أيضا ضمن هذا الدرس وحدتين تهم الأولى أجندة 2030: قياس التغيير في المنطقة العربية فيما تعنى الثانية بمناصرة المساواة بين الجنسين في نفس الأجندة.

وأوضح مركز "كوثر" ان جميع الوحدات متاحة عبر منصة التدريب الإلكتروني:

https://e-learning.cawtar.org/


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317092


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
31°-20
30°-22
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    