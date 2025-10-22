مركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يفتح باب التسجيل في الدرس الإلكتروني حول "المساواة بين الجنسين في أجندة 2030"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cawtar.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، عن فتح باب التسجيل في الدرس الإلكتروني حول "المساواة بين الجنسين في أجندة 2030 لفائدة المجتمع المدني والإعلام".



وافد المركز في بلاغ نشره، امس الثلاثاء، على صفحته على "فايسبوك"، ان هذا الدرس يندرج في إطار الأكاديمية الإقليمية للتدريب الإعلام ويهدف إلى تمكين الإعلاميات والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من تعميق معارفهم وفهمهم لدور المساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف أجندة 2030، وإبراز أهمية الإعلام والمجتمع المدني في هذا المجال.









ويتكون الدّرس من 9 وحدات تعلّم ذاتي تهمّ المساواة بين الجنسين في أجندة 2030: مقدمات والمساواة بين الجنسين في: مدخل إلى مفهوم التنمية الى جانب المساواة بين الجنسين في أجندة 2030: لماذا خطة جديدة؟



كما يتكون الدرس من وحدة أجندة 2030: خصائصها وأقسامها والمساواة بين الجنسين في أجندة 2030 فضلا عن وحدة الإعلام والمساواة بين الجنسين في أجندة 2030 وكذلك المجتمع المدني والمساواة بين الجنسين في الاجندة ذاتها.



وتم تخصيص أيضا ضمن هذا الدرس وحدتين تهم الأولى أجندة 2030: قياس التغيير في المنطقة العربية فيما تعنى الثانية بمناصرة المساواة بين الجنسين في نفس الأجندة.



وأوضح مركز "كوثر" ان جميع الوحدات متاحة عبر منصة التدريب الإلكتروني:



https://e-learning.cawtar.org/

