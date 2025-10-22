Babnet   Latest update 14:09 Tunis

سليانة: 100 تلميذ وتلميذة سجلوا بالمعهد الجهوي للموسيقي و الرقص خلال السنة الدراسية الجارية (مدير المعهد)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 13:17
      
رجّح مدير المعهد الجهوي للموسيقي والرقص بولاية سليانة الصحبي الزغبي أن يبلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمعهد خلال السنة  الدراسية الحالية (أفتتحت يوم 1 أكتوبر الجاري)  100 تلميذ وتلميذة، مقابل 120 تلميذا وتلميذة في السنة الدراسية الفارطة
وبين مدير المعهد في تصريح اليوم الاربعاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ بالمعهد يتلقي دروسا نظرية وأخرى تطبيقية في اختصاصات العزف على الكمنجة والبيانو والقيتارة، ضمن برنامج بيداغوجي موحد مع كافة المعاهد الجهوية الأخرى، والمعدّ من طرف وزارة الشؤون الثقافية
وأوضح أن المستويات التعليمية بالمعهد تشمل 6 مستويات، من الأولى الى السادسة، مشيرا الى انه تم بصفة استتثنائية خلال السنة الدراسية الجارية، تخصيص قسم تحضيري (إيقاظ موسيقي)، مضيفا القول انه يتم كل سنة اجتياز امتحان.

وذكر الزغبي ايضا أنّ المؤسسة تقوم بثلاثة أنشطة على مدى السنة خلال عطلتي الشتاء والربيع وأواخر السنة الدراسية من بينها المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل والملتقى الجهوي للكمنجة والملتقى الجهوي للقيتارة، على غرار مشاركات وطنية في ملتقيات ومسابقات اقليمية.

واضاف بخصوص شروط الالتحاق بالمعهد، انه يتم تقديم الوثائق اللازمة لمصالح المعهد الواقع بجانب دار الثقافة وسط المدينة، وأن تبلغ أعمار الراغبين في الالتحاق بالمعهد أكثر من 5 سنوات فضلا عن اشتراك في حدود ال200 دينار سنويا.
وأشار الزغبي بالمناسبة الى إشكاليات تتلخص في عدم تواجد أساتذة قارين (4 متعاقدين) وصغر الفضاء واحتوائه على قسمين فقط، معربا عن الامل في ان يتم التسريع في انجاز المعهد في أقرب الآجال خاصة وانه تم تخصيص قطعة الأرض حتى تستقطب في السنة الدراسية القادمة التلاميذ في أفضل الظروف
يذكر أن المعهد الجهوي للموسيقى بولاية سليانة، تحصل في شهر جويلية من السنة المنقضية على الجائزة الأولى في الكورال والجائزة الثانية في المجموعات ومثلها في العزف على ألة الكمنجة، بعد مشاركتهم في المهرجان الوطني لموسيقى الطفل في دورته العاشرة بالمنستير


الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
