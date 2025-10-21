النادي الصفاقسي: اصابة محمد امين بن علي على مستوى الاربطة المتقاطعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7d3a71ef0b0.44129402_hgmlpjkenfqio.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن اصابة اللاعب محمد أمين بن علي على مستوى الأربطة المتقاطعة.

واشار النادي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان اللاعب سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأيام القادمة .

يذكر ان النادي الصفاقسي كان تفوق بمناسبة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى على مستقبل سليمان بثنائية نظيفة وكان اللاعب محمد امين بن علي قد افتتح باب التسجيل لصالح فريقه.