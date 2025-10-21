Babnet   Latest update 19:49 Tunis

النادي الصفاقسي: اصابة محمد امين بن علي على مستوى الاربطة المتقاطعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7d3a71ef0b0.44129402_hgmlpjkenfqio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 19:39 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن اصابة اللاعب محمد أمين بن علي على مستوى الأربطة المتقاطعة.
واشار النادي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان اللاعب سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأيام القادمة .
يذكر ان النادي الصفاقسي كان تفوق بمناسبة الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى على مستقبل سليمان بثنائية نظيفة وكان اللاعب محمد امين بن علي قد افتتح باب التسجيل لصالح فريقه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317055


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:37
15:10
12:11
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
29°-20
28°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    