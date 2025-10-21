البنك الوطني الفلاحي: الناتج البنكي الصافي يزيد بنسبة 8،9 بالمائة موفى سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d595be7f76b8.64588012_fqhejgnpomlik.jpg width=100 align=left border=0>

قدر الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي ب 809 مليون دينار، موفى سبتمبر 2025، مسجلا زيادة، بنسبة 8،9 بالمائة، وفق بيانات نشاط البنك، الصادرة، الثلاثاء، على موقع بورصة تونس.



أما بالنسبة إلى قائم القروض المسندة للحرفاء، بعد خصم المخصّصات والعمولات، فقد تطوّر بنسبة 5،6 بالمائة، وبلغ مستوى 15134 مليون دينار. وسجلت ودائع الحرفاء ارتفاعا بقيمة 662 مليون دينار، بنمو قدر ب5،1 بالمائة.









في المقابل، تطوّرت حافظة الأوراق المالية، بنسبة 43 بالمائة، لتتحول قيمتها من 6330 مليون دينار، يوم 30 سبتمبر 2024، إلى 9053 مليون دينار حاليا، ويفسر ذلك إلى الإكتتاب في القرض الوطني.



وفي ما يخص منتجات الإستغلال البنكي، فقد ارتفعت بنسبة 8 بالمائة، لتبلغ 1852 مليون دينار، في حين تطوّرت أعباء الإستغلال البنكي، بنسبة 7،3 بالمائة، لتصل إلى 1043 مليون دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025.