اجتماع وزاري تونسي ليبي للتباحث حول واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك

أشرف كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على أشغال اجتماع مشترك خصص للنظر في واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.



ويندرج الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة المنعقدة بطرابلس خلال يومي 07 و08 ديسمبر 2024.



و اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ان اللقاء يمثل فرصة للتباحث حول واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعطائها دفعا هاما خدمة لصالح البلدين ومواصلة في مسار التعاون والشراكة.وأكد على ضرورة تظافر الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والحرص على المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرجوة قصد تأسيس علاقات جديدة متينة وقوية.وشدد على أهمية تدارس كل الإشكاليات التي من الممكن أن تكون عائقا أمام تطوير التبادل التجاري بين البلدين وطرحها تباعا خلال اللقاءات الثنائية بغاية إزاحة العراقيل أمام دفع علاقات التعاون والشراكة.وثمّن التقدم الحاصل على مستوى تهيئة المعابر والممرات التجارية وخاصة منها الممر القارّي، لدورها الهام في تطوير المبادلات التجارية الثنائية في اتجاه الجانبين فضلا عن الانطلاق نحو الأسواق الإفريقية خاصة الواعدة منها في إطار المنطقة الإفريقية الحرة (الزليكاف) والتوجه نحو الكوميسا مشيدا بدور الجانب الليبي والمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه.من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي محمد الحويج، على تمسك بلاده بتحقيق اندماج اقتصادي أكبر مع تونس في عديد المجالات وتطوير علاقات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري معها مع الحرص على دعم ترويج المنتوجات التونسية واللّيبية في الاتجاهين وتنويعها إضافة إلى التسويق المشترك لهذه المنتوجات في الأسواق الإفريقية.وأكد ان الاستعداد الجيّد للقاءات القادمة سيساهم في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مثمنا دور البعثات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والغرف التجارية التونسية الليبية ومنتديات الأعمال، كأدوات فاعلة في تحقيق الدفع الضروري لمستويات العلاقات الثنائية.