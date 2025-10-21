Babnet   Latest update 18:09 Tunis

اجتماع وزاري تونسي ليبي للتباحث حول واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7b2a422c092.99652347_jfkmheogilnpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 17:18 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أشرف كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على أشغال اجتماع مشترك خصص للنظر في واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

ويندرج الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة المنعقدة بطرابلس خلال يومي 07 و08 ديسمبر 2024.



و اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ان اللقاء يمثل فرصة للتباحث حول واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعطائها دفعا هاما خدمة لصالح البلدين ومواصلة في مسار التعاون والشراكة.

وأكد على ضرورة تظافر الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والحرص على المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرجوة قصد تأسيس علاقات جديدة متينة وقوية.

وشدد على أهمية تدارس كل الإشكاليات التي من الممكن أن تكون عائقا أمام تطوير التبادل التجاري بين البلدين وطرحها تباعا خلال اللقاءات الثنائية بغاية إزاحة العراقيل أمام دفع علاقات التعاون والشراكة.

وثمّن التقدم الحاصل على مستوى تهيئة المعابر والممرات التجارية وخاصة منها الممر القارّي، لدورها الهام في تطوير المبادلات التجارية الثنائية في اتجاه الجانبين فضلا عن الانطلاق نحو الأسواق الإفريقية خاصة الواعدة منها في إطار المنطقة الإفريقية الحرة (الزليكاف) والتوجه نحو الكوميسا مشيدا بدور الجانب الليبي والمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي محمد الحويج، على تمسك بلاده بتحقيق اندماج اقتصادي أكبر مع تونس في عديد المجالات وتطوير علاقات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري معها مع الحرص على دعم ترويج المنتوجات التونسية واللّيبية في الاتجاهين وتنويعها إضافة إلى التسويق المشترك لهذه المنتوجات في الأسواق الإفريقية.

وأكد ان الاستعداد الجيّد للقاءات القادمة سيساهم في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مثمنا دور البعثات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والغرف التجارية التونسية الليبية ومنتديات الأعمال، كأدوات فاعلة في تحقيق الدفع الضروري لمستويات العلاقات الثنائية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317045


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
29°-20
28°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    