المنستير: انطلاق أشغال مشروع بناء دار الثقافة بقصرهلال بكلفة 4 ملايين و879 ألف دينار

انطلقت نهاية الأسبوع المنقضي أشغال مشروع بناء دار الثقافة بقصرهلال التي ستتواصل على مدى 360 يوماً.



وتبلغ مساحة هذا المشروع الثقافي البالغة كلفته الجملية 4 ملايين و879 ألف دينار ممولة من ميزانية الجدولة ما يناهز 1520 م² وسيُنجز وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في تصميم الفضاءات الثقافية.



وتتكون دار الثقافة من قاعة عروض رئيسية تحتوي على 402 مقعد وقاعة إعلامية وقاعة للرقص والتعبير البدني وأربع قاعات متعدّدة الاختصاصات إضافة إلى قاعة اجتماعات، وقاعة انتظار، وقاعة للأكل، وتسخين مركزي ، وموقف للسيارات، وسور خارجي.ويندرج المشروع في إطار تنفيذ برامج الدولة الرامية إلى دعم البنية التحتية الثقافية وتعزيز إشعاع المؤسسات الثقافية بالجهة.ويُعدّ هذا المشروع مكسبًا هامًا لمدينة قصر هلال من شأنه أن يُضفي حركية جديدة على الحياة الثقافية ويسهم في مزيد دعم العمل الإبداعي وترسيخ الثقافة كرافد من روافد التنمية الشاملة