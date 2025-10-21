Babnet   Latest update 18:09 Tunis

المنستير: انطلاق أشغال مشروع بناء دار الثقافة بقصرهلال بكلفة 4 ملايين و879 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/8/ksarhelal.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 17:43 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انطلقت نهاية الأسبوع المنقضي أشغال مشروع بناء دار الثقافة بقصرهلال التي ستتواصل على مدى 360 يوماً.

 وتبلغ مساحة هذا المشروع الثقافي البالغة كلفته الجملية  4 ملايين و879 ألف دينار ممولة من ميزانية الجدولة  ما يناهز 1520 م² وسيُنجز وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في تصميم الفضاءات الثقافية.



وتتكون دار الثقافة من قاعة عروض رئيسية تحتوي على 402 مقعد وقاعة إعلامية وقاعة للرقص والتعبير البدني وأربع قاعات متعدّدة الاختصاصات إضافة إلى قاعة اجتماعات، وقاعة انتظار، وقاعة للأكل، وتسخين مركزي ، وموقف للسيارات، وسور خارجي.

ويندرج المشروع في إطار تنفيذ برامج الدولة الرامية إلى دعم البنية التحتية الثقافية وتعزيز إشعاع المؤسسات الثقافية بالجهة.
 ويُعدّ هذا المشروع مكسبًا هامًا لمدينة قصر هلال من شأنه أن يُضفي حركية جديدة على الحياة الثقافية ويسهم في مزيد دعم العمل الإبداعي وترسيخ الثقافة كرافد من روافد التنمية الشاملة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317043


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
29°-20
28°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    