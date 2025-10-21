زغوان: تخصيص اعتمادات بنحو 120 ألف دينار لإحداث مشاريع في مجال تربية النحل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

خصّصت إدارة مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان اعتمادات تناهز 120 ألف دينار لتمويل بعث 17 مشروعا في مجال تربية النحل، وذلك في إطار تطوير القطاع وتوسيع نطاق إنتاجه، وفق ما ذكره مدير المشروع بالمندوبية الجهوية للفلاحة محسن بومعيزة لوكالة ـ"وات".



وأوضح بومعيزة أن الاعتماد المرصود سيخصّص لاقتناء 10 صناديق نحل جاهزة للانتاج، و10 صناديق أخرى معدة للتفريخ مع تمكين المنتفعين بكل وسائل الانتاج، حيث تعمل إدارة المشروع على إعداد استشارة لاقتناء هذه التجهيزات، كما تم التنسيق في هذا المجال مع المجمع الجهوي لتربية النحل.





وأفاد عضو المجمع، وليد العريبي، أن اختيار المنتفعين تم وفق الشروط والمقاييس التي حدّدتها إدارة المشروع بالتنسيق مع مصالح البنك الإفريقي للتنمية الجهة المموّلة للمشاريع، وتتمثّل خاصّة في حصول صاحب المشروع على شهادة تكوين في تربية النحل من أحد المراكز المعترف بها، واستعداده لانجاح المشروع، إلى جانب صلوحية الموقع المخصص لتربية النحل.