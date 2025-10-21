رابطة ابطال اوروبا: ألونسو يشيد بمبابي قبل مواجهة جوفنتوس

أشاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بمهاجمه كيليان مبابي بسبب مستواه المذهل هذا الموسم، حيث يتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي بطولة الدرجة الأولى الإسبانية ورابطة أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مواجهة جوفنتوس على أرضه غدا الأربعاء.



وسجل مبابي (26 عاما)، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان الموسم الماضي، 10 أهداف في تسع مباريات بالبطولة الإسبانية وخمسة أهداف في مباراتين برابطة أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف مع المنتخب الفرنسي هذا الموسم.



وساهم أداؤه المميز في انطلاقة قوية لريال مدريد تحت قيادة ألونسو، حيث فاز في 10 من أصل 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات.ويتصدر الفريق البطولة الإسبانية برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة، وحصد جميع النقاط في رابطة أبطال أوروبا.ويواجه ريال مدريد فريق جوفنتوس المتعثر، الذي لم يحقق أي فوز منذ أكثر من شهر، ويحتل المركز السابع في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية بفارق أربع نقاط عن ميلانو المتصدر ومع ذلك، حذّر ألونسو من الاستخفاف بالفريق الإيطالي.وقال ‭"‬نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة جوفنتوس غدا و أي فريق إيطالي يعاني قد يكون خطيرا "وأضاف "إنها مباراة قمة أوروبية تقليدية حيث واجه الفريقان بعضهما البعض عدة مرات، وشاركتُ في بعض تلك المباريات".