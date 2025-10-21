Babnet   Latest update 19:49 Tunis

الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 19:05
      
أعلن، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية.

وحدد تاريخ فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية، يوم الاثنين 01 ديسمبر 2025، على أن يغلق باب الترشح، يوم الخميس 15 جانفي 2026.



وأفاد، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ له، أن التتويج بالمسابقة سيكون ضمن فعاليات الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية في دورته 42 المزمع إقامتها خلال الفترة الممتدة، من 27 مارس إلى 5 أفريل 2026.

وأكد أن برمجة هذه المسابقة تندرج في اطار تشجيع الاستثمار في الصناعات التقليدية.

وتمنح الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية المحددة قيمتها بثلاثة آلاف دينار (3000 د.ت).

وأوضح، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، أنه يتعين على الراغبين في الترشح لنيل هذه الجائزة، وبداية من تاريخ فتح باب الترشح، تقديم ملفات ترشحهم على النحو التالي:

1. يتولى الباعث المترشح سحب مطلب الترشح لدى المندوبية الجهوية للديوان مرجع النظر الترابي لنشاط الباعث وتعميره وإمضاءه.

2. يتولى الباعث المترشح سحب جذاذة تقديم المشروع لدى المندوبية الجهوية للديوان مرجع النظر الترابي لنشاطه وتعميرها وإمضاءها.

3. يتولى الباعث المترشح تحميل كلّ الوثائق المكوّنة لملف ترشحه على محمل الكتروني (Clé USB) مع صور منتوجات المشروع (08 صور) وصورة العلامة التجارية إن وجدت إضافة إلى صورة تغليف المنتوج (emballage) إن وجد.

4. يتولى الباعث المترشح إيداع مطلب ترشحه مرفوقا بملف ترشحه في صيغتيه الورقية والالكترونية لدى مكتب الضبط التابع للمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية مرجع النظر الترابي لنشاط الباعث أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول للمندوبية الجهوية للديوان المعنية.


