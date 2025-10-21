<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f71ee2592655.84000809_igqphloemjknf.jpg width=100 align=left border=0>

(من مبعوث وات، هادي الحريزي)-حصدت تونس 7ميداليات في بطولة العالم لل"ووشو كونغ فو للأساليب التقليدية" المقامة بالصين ، من بينها خمس ميداليات فضية ،وميداليتين برونزيتين



وتألق من الفريق التونسي في هذه البطولة العالمية التي شهدت مشاركة 54 دولة ،كل من رافد المبروك بإحرازه ميداليتين فضيتين ،وزينب المناعي بحصولها على ميدالية فضية وميدالية برونزية









كما حصدت آلاء الصغير ميدالية فضية وميدالية برونزية ،فيما توج ياسين القادري بميدالية فضية

ونشرت سفارة الجمهورية التونسية ببكين صباح اليوم الثلاثاء برقية تهنئة لأبطال تونس الذين تألقوا ورفعوا الراية الوطنية عاليا في سماء الصين بمناسبة مشاركتهم في بطولة العالم لل"ووشو كونغ فو للأساليب التقليدية" المقامة بالصين

