الداخلية: إيقاف وتقديم عدد من المخالفين وحجز كميات ضخمة من السلع والبضائع ضمن عمليات أمنية
قامت الوحدات الأمنية، الأحد، بعمليات استهدفت المخازن والمسالخ العشوائية بمختلف ولايات الجمهورية، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر، وإيقاف وتقديم عدد من المخالفين، وحجز كميّات ضخمة من السلع والبضائع تم ضخها في المسالك الرسمية، وأسواق الجملة لضمان وصولها إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، بتواصل "العمل لتفكيك شبكات الإحتكار والمضاربة, مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بحملة، بل بسياسة دولة وعمل متواصل ومستمر حتى القضاء التام على شبكات الاحتكار والمضاربة وتفكيكها".
