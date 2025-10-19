Babnet   Latest update 17:29 Tunis

الرابطة الثانية :نتائج مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 17:29 قراءة: 3 د, 7 ث
      
شهدت الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم منافسة قوية في المجموعتين الأولى والثانية، مع تأجيل بعض المباريات لأسباب تنظيمية. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

🔷 المجموعة الثانية


نتائج مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025

| الملعب | الفريقان | النتيجة |
| ------------- | ----------------------------------- | ----------------------- |
| القلعة الصغرى | القلعة الرياضية 🆚 سبورتينغ المكنين | 2 - 1 |
| قصور الساف | اتحاد قصور الساف 🆚 النادي القربي | 0 - 0 |
| جلمة | نسر جلمة 🆚 أولمبيك سيدي بوزيد | 1 - 1 |
| القصرين | مستقبل القصرين 🆚 قوافل قفصة | 2 - 1 |
| قابس | الملعب القابسي 🆚 جمعية أريانة | ❌ أجّلت إلى موعد لاحق |
| الرديف | هلال الرديف 🆚 جندوبة الرياضية | 1 - 2 |

مباريات السبت 18 أكتوبر 2025

* تقدم ساقية الداير 🆚 أمل بوشمة
أجّلت إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

📊 الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------ | ------ | --------- |
| 1 | القلعة الرياضية | 10 | 5 |
| 2 | اتحاد قصور الساف | 8 | 5 |
| 3 | قوافل قفصة | 8 | 5 |
| 4 | جمعية أريانة | 7 | 4 |
| 5 | مستقبل القصرين | 7 | 5 |
| 6 | جندوبة الرياضية | 7 | 5 |
| 7 | الملعب القابسي | 6 | 4 |
| 8 | تقدم ساقية الداير | 6 | 4 |
| 9 | أمل بوشمة | 6 | 4 |
| 10 | سبورتينغ المكنين | 5 | 5 |
| 11 | النادي القربي | 5 | 5 |
| 12 | هلال الرديف | 5 | 5 |
| 13 | نسر جلمة | 2 | 5 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 5 |

🔷 المجموعة الأولى

نتائج مباريات السبت 18 أكتوبر 2025

| الملعب | الفريقان | النتيجة |
| ------- | ------------------------------------------- | ------- |
| مقرين | جمعية مقرين 🆚 أمل حمام سوسة | 0 - 2 |
| بوسالم | اتحاد بوسالم 🆚 مكارم المهدية | 1 - 0 |
| مساكن | هلال مساكن 🆚 نادي حمام الأنف | 0 - 0 |
| الشابة | هلال الشابة 🆚 اتحاد تطاوين | 0 - 0 |
| الشبيكة | بعث بوحجلة 🆚 سبورتينغ بن عروس | 0 - 0 |
| صفاقس | سكك الحديد الصفاقسي 🆚 نادي محيط قرقنة | 0 - 0 |
| عقارب | كوكب عقارب 🆚 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 1 - 1 |

📊 الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ----------------------------- | ------ | --------- |
| 1 | اتحاد تطاوين | 11 | 5 |
| 2 | نادي حمام الأنف | 10 | 5 |
| 3 | بعث بوحجلة | 10 | 5 |
| 4 | سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |
| 5 | هلال مساكن | 8 | 5 |
| 6 | هلال الشابة | 8 | 5 |
| 7 | جمعية مقرين | 6 | 5 |
| 8 | أمل حمام سوسة | 5 | 5 |
| 9 | مكارم المهدية | 5 | 5 |
| 10 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |
| 11 | كوكب عقارب | 5 | 5 |
| 12 | اتحاد بوسالم | 5 | 5 |
| 13 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 4 | 5 |
| 14 | محيط قرقنة | 3 | 5 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316923


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
27°-18
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    