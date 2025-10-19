الرابطة الثانية :نتائج مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم منافسة قوية في المجموعتين الأولى والثانية، مع تأجيل بعض المباريات لأسباب تنظيمية. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:



🔷 المجموعة الثانية





نتائج مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025



| الملعب | الفريقان | النتيجة |

| ------------- | ----------------------------------- | ----------------------- |

| القلعة الصغرى | القلعة الرياضية 🆚 سبورتينغ المكنين | 2 - 1 |

| قصور الساف | اتحاد قصور الساف 🆚 النادي القربي | 0 - 0 |

| جلمة | نسر جلمة 🆚 أولمبيك سيدي بوزيد | 1 - 1 |

| القصرين | مستقبل القصرين 🆚 قوافل قفصة | 2 - 1 |

| قابس | الملعب القابسي 🆚 جمعية أريانة | ❌ أجّلت إلى موعد لاحق |

| الرديف | هلال الرديف 🆚 جندوبة الرياضية | 1 - 2 |



مباريات السبت 18 أكتوبر 2025

* تقدم ساقية الداير 🆚 أمل بوشمة

▶ أجّلت إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025



📊 الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |

| ------- | ------------------ | ------ | --------- |

| 1 | القلعة الرياضية | 10 | 5 |

| 2 | اتحاد قصور الساف | 8 | 5 |

| 3 | قوافل قفصة | 8 | 5 |

| 4 | جمعية أريانة | 7 | 4 |

| 5 | مستقبل القصرين | 7 | 5 |

| 6 | جندوبة الرياضية | 7 | 5 |

| 7 | الملعب القابسي | 6 | 4 |

| 8 | تقدم ساقية الداير | 6 | 4 |

| 9 | أمل بوشمة | 6 | 4 |

| 10 | سبورتينغ المكنين | 5 | 5 |

| 11 | النادي القربي | 5 | 5 |

| 12 | هلال الرديف | 5 | 5 |

| 13 | نسر جلمة | 2 | 5 |

| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 5 |



🔷 المجموعة الأولى

نتائج مباريات السبت 18 أكتوبر 2025

| الملعب | الفريقان | النتيجة |

| ------- | ------------------------------------------- | ------- |

| مقرين | جمعية مقرين 🆚 أمل حمام سوسة | 0 - 2 |

| بوسالم | اتحاد بوسالم 🆚 مكارم المهدية | 1 - 0 |

| مساكن | هلال مساكن 🆚 نادي حمام الأنف | 0 - 0 |

| الشابة | هلال الشابة 🆚 اتحاد تطاوين | 0 - 0 |

| الشبيكة | بعث بوحجلة 🆚 سبورتينغ بن عروس | 0 - 0 |

| صفاقس | سكك الحديد الصفاقسي 🆚 نادي محيط قرقنة | 0 - 0 |

| عقارب | كوكب عقارب 🆚 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 1 - 1 |



📊 الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |

| ------- | ----------------------------- | ------ | --------- |

| 1 | اتحاد تطاوين | 11 | 5 |

| 2 | نادي حمام الأنف | 10 | 5 |

| 3 | بعث بوحجلة | 10 | 5 |

| 4 | سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |

| 5 | هلال مساكن | 8 | 5 |

| 6 | هلال الشابة | 8 | 5 |

| 7 | جمعية مقرين | 6 | 5 |

| 8 | أمل حمام سوسة | 5 | 5 |

| 9 | مكارم المهدية | 5 | 5 |

| 10 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |

| 11 | كوكب عقارب | 5 | 5 |

| 12 | اتحاد بوسالم | 5 | 5 |

| 13 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 4 | 5 |

| 14 | محيط قرقنة | 3 | 5 |

