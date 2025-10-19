الرابطة الثانية :نتائج مباريات الجولة الخامسة
شهدت الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم منافسة قوية في المجموعتين الأولى والثانية، مع تأجيل بعض المباريات لأسباب تنظيمية. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
🔷 المجموعة الثانية
🔷 المجموعة الثانية
نتائج مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025| الملعب | الفريقان | النتيجة |
| ------------- | ----------------------------------- | ----------------------- |
| القلعة الصغرى | القلعة الرياضية 🆚 سبورتينغ المكنين | 2 - 1 |
| قصور الساف | اتحاد قصور الساف 🆚 النادي القربي | 0 - 0 |
| جلمة | نسر جلمة 🆚 أولمبيك سيدي بوزيد | 1 - 1 |
| القصرين | مستقبل القصرين 🆚 قوافل قفصة | 2 - 1 |
| قابس | الملعب القابسي 🆚 جمعية أريانة | ❌ أجّلت إلى موعد لاحق |
| الرديف | هلال الرديف 🆚 جندوبة الرياضية | 1 - 2 |
مباريات السبت 18 أكتوبر 2025* تقدم ساقية الداير 🆚 أمل بوشمة
▶ أجّلت إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
📊 الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------ | ------ | --------- |
| 1 | القلعة الرياضية | 10 | 5 |
| 2 | اتحاد قصور الساف | 8 | 5 |
| 3 | قوافل قفصة | 8 | 5 |
| 4 | جمعية أريانة | 7 | 4 |
| 5 | مستقبل القصرين | 7 | 5 |
| 6 | جندوبة الرياضية | 7 | 5 |
| 7 | الملعب القابسي | 6 | 4 |
| 8 | تقدم ساقية الداير | 6 | 4 |
| 9 | أمل بوشمة | 6 | 4 |
| 10 | سبورتينغ المكنين | 5 | 5 |
| 11 | النادي القربي | 5 | 5 |
| 12 | هلال الرديف | 5 | 5 |
| 13 | نسر جلمة | 2 | 5 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 2 | 5 |
🔷 المجموعة الأولى
نتائج مباريات السبت 18 أكتوبر 2025| الملعب | الفريقان | النتيجة |
| ------- | ------------------------------------------- | ------- |
| مقرين | جمعية مقرين 🆚 أمل حمام سوسة | 0 - 2 |
| بوسالم | اتحاد بوسالم 🆚 مكارم المهدية | 1 - 0 |
| مساكن | هلال مساكن 🆚 نادي حمام الأنف | 0 - 0 |
| الشابة | هلال الشابة 🆚 اتحاد تطاوين | 0 - 0 |
| الشبيكة | بعث بوحجلة 🆚 سبورتينغ بن عروس | 0 - 0 |
| صفاقس | سكك الحديد الصفاقسي 🆚 نادي محيط قرقنة | 0 - 0 |
| عقارب | كوكب عقارب 🆚 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 1 - 1 |
📊 الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ----------------------------- | ------ | --------- |
| 1 | اتحاد تطاوين | 11 | 5 |
| 2 | نادي حمام الأنف | 10 | 5 |
| 3 | بعث بوحجلة | 10 | 5 |
| 4 | سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |
| 5 | هلال مساكن | 8 | 5 |
| 6 | هلال الشابة | 8 | 5 |
| 7 | جمعية مقرين | 6 | 5 |
| 8 | أمل حمام سوسة | 5 | 5 |
| 9 | مكارم المهدية | 5 | 5 |
| 10 | سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |
| 11 | كوكب عقارب | 5 | 5 |
| 12 | اتحاد بوسالم | 5 | 5 |
| 13 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 4 | 5 |
| 14 | محيط قرقنة | 3 | 5 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316923