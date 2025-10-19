Babnet   Latest update 17:29 Tunis

بطولة الرابط الثانية (الجولة5): تعيين مباراة تقدم ساقية الدائر وامل بوشمة يوم الاربعاء القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6448bb4e7cbb67.39573619_lpgoehimkqjfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 17:01 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاحد اعادة تعيين مباراة تقدم ساقية الدائر وامل بوشمة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الاربعاء 22 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا (س15) بالملعب الاصطناعي بساقية الدائر.
وكانت المباراة المذكورة مقررة امس السبت لكنها لم تجر بسبب سوء الاحوال الجوية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316921


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
27°-18
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    