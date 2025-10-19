بطولة الرابط الثانية (الجولة5): تعيين مباراة تقدم ساقية الدائر وامل بوشمة يوم الاربعاء القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6448bb4e7cbb67.39573619_lpgoehimkqjfn.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاحد اعادة تعيين مباراة تقدم ساقية الدائر وامل بوشمة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الاربعاء 22 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا (س15) بالملعب الاصطناعي بساقية الدائر.

وكانت المباراة المذكورة مقررة امس السبت لكنها لم تجر بسبب سوء الاحوال الجوية.