توزر: تأمين 70 عملية فحص مجانية بقسم الأشعة بتوزر بمناسبة شهر أكتوبر الوردي على مدى ثلاثة أيام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbbeaaaf1d896.94969079_pqigfhlejnomk.jpg width=100 align=left border=0>

أمن قسم الأشعة بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، 70 عملية فحص مجانية بين تصوير وعيادات لمنتفعات وقع توجيههن لمتابعة حالتهن الصحية في إطار شهر أكتوبر الوردي تحت إشراف الدكتورة نسرين بوشناق أخصائبة التصوير الطبي ومساعدة استشفائية سابقة وبتنسيق من الإدارة الجهوية للصحة.

وشهد القسم على مدى أيام 17 و18 و19 أكتوبر الجاري توافد نساء من مختلف مناطق الولاية من أجل تقصي سرطان الثدي توزعت بين الكشف بالصدى بالنسبة إلى النساء دون أربعين سنة، والكشف بجهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية للنساء فوق أربعين سنة فضلا عن متابعة حالة بعض النساء ممن يتابعن العلاج في مؤسسات صحية جامعية لتخفيف المراقبة السنوية لهن بحسب الدكتورة، نسرين بوشناق.

وذكرت الدكتورة في تصريح لوات أن مجمل الوافدات على القسم خلال الأيام الثلاثة لم تثبت إصابتهن بسرطان الثدي، باستثناء أربع حالات سيتم مزيد التثبت من مدى اصابتهن بهذا الورم من خلال توجيههن للقيام بالتحاليل الضرورية.





ولفتت إلى أن المبادرة التي تمت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة ينتظر أن تتحول إلى موعد شهري بتأمين عمليات الفحص المجاني فضلا عن برمجة قافلة صحية متنقلة خلال شهر أكتوبر الوردي لسنة 2026 لاسيما بما يتوفر عليه المستشفى الجهوي بتوزر من تجهيزات ومعدات مهمة تسهل عمل أطباء الاختصاص وفق وصفها.



ويعتبر سرطان الثدي من أكبر السرطانات الأنثوية في العالم، يصيب واحدة من ثمانية نساء وقد يصيب حتى النساء دون أربعين سنة، إلا أنه بفضل التقصي المبكر سواء بالفحص الذاتي أو عبر شبكة مراكز الصحة الأساسية فإن حالات الشفاء منه ترتفع إلى 80 بالمائة بفضل الاكتشاف المبكر وفق تأكيد المصدر ذاته.

وتأتي المبادرة، بغاية إتاحة فرصة التصوير والكشف المجاني ضمن أنشطة شهر أكتوبر الوردي بحسب المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي، لاسيما من خلال برنامج يجمع بين التحسيس والكشف تجول في عدد من المؤسسات بمختلف مناطق الولاية من بينها مؤسسات تحويل وتكييف التمور باعتبارها تستقطب عددا كبيرا من النساء وكذلك المركب الجامعي فضلا عن قرى صحية بالشراكة مع بقية الأطراف المتداخلة في تنظيم أنشطة شهر أكتوبر الوردي ترافقها أنشطة موازية منها تقصي السكري وضغط الدم وأمراض السمنة.

وأوضح أن المنتفعات بالعيادات المجانية هن ممن تمتعن بالفحص الأولي لسرطان الثدي ووقع توجيههن للقيام بالصور الطبية وتوجيه ممن تثبت إصابتهن لمتابعة حالتهن بالمؤسسات الصحة المتخصصة. ولفتت إلى أن المبادرة التي تمت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة ينتظر أن تتحول إلى موعد شهري بتأمين عمليات الفحص المجاني فضلا عن برمجة قافلة صحية متنقلة خلال شهر أكتوبر الوردي لسنة 2026 لاسيما بما يتوفر عليه المستشفى الجهوي بتوزر من تجهيزات ومعدات مهمة تسهل عمل أطباء الاختصاص وفق وصفها.ويعتبر سرطان الثدي من أكبر السرطانات الأنثوية في العالم، يصيب واحدة من ثمانية نساء وقد يصيب حتى النساء دون أربعين سنة، إلا أنه بفضل التقصي المبكر سواء بالفحص الذاتي أو عبر شبكة مراكز الصحة الأساسية فإن حالات الشفاء منه ترتفع إلى 80 بالمائة بفضل الاكتشاف المبكر وفق تأكيد المصدر ذاته.وتأتي المبادرة، بغاية إتاحة فرصة التصوير والكشف المجاني ضمن أنشطة شهر أكتوبر الوردي بحسب المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي، لاسيما من خلال برنامج يجمع بين التحسيس والكشف تجول في عدد من المؤسسات بمختلف مناطق الولاية من بينها مؤسسات تحويل وتكييف التمور باعتبارها تستقطب عددا كبيرا من النساء وكذلك المركب الجامعي فضلا عن قرى صحية بالشراكة مع بقية الأطراف المتداخلة في تنظيم أنشطة شهر أكتوبر الوردي ترافقها أنشطة موازية منها تقصي السكري وضغط الدم وأمراض السمنة.وأوضح أن المنتفعات بالعيادات المجانية هن ممن تمتعن بالفحص الأولي لسرطان الثدي ووقع توجيههن للقيام بالصور الطبية وتوجيه ممن تثبت إصابتهن لمتابعة حالتهن بالمؤسسات الصحة المتخصصة.