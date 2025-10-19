كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم: النجم الساحلي ينهزم امام نيروبي يونايتد الكيني صفر-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5072eb6f774.04269038_onjmfigkqlehp.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم النجم الرياضي الساحلي اليوم الاحد امام نادي نيروبي يونايتد الكيني بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعتهما على ارضية المركب الرياضي اولينزي بالعاصمة الكينية ضمن ذهاب الدور الثاني لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وجاءت ثنائية فريق نيروبي يونايتد الكيني بفضل اوفيلا اوشينغ في دق 37 وجون اوتينو في دق 50.

وتدور مباراة الاياب بسوسة نهاية الاسبوع القادم.





واعتمد محمد علي نفخة مدرب النجم الساحلي على التشكيلة التالية: صبري بن حسين-صلاح الدين الغدامسي-نسيم هنيد-الفونس اوميغا-ناجح الفرجاني-ادم الورتاني-فادي بن شوق(محمد امين بن عمر 72)-راقي العواني(الحسن دياو 89)-ريان عنان(محمد الضاوي 58)-موسى سنغور(محمد كانتي 58)-ياسين شعباني(محمد الهادي بوسلامة 72).