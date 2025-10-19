Babnet   Latest update 17:29 Tunis

كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم: النجم الساحلي ينهزم امام نيروبي يونايتد الكيني صفر-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5072eb6f774.04269038_onjmfigkqlehp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 16:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انهزم النجم الرياضي الساحلي اليوم الاحد امام نادي نيروبي يونايتد الكيني بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعتهما على ارضية المركب الرياضي اولينزي بالعاصمة الكينية ضمن ذهاب الدور الثاني لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وجاءت ثنائية فريق نيروبي يونايتد الكيني بفضل اوفيلا اوشينغ في دق 37 وجون اوتينو في دق 50.
وتدور مباراة الاياب بسوسة نهاية الاسبوع القادم.

واعتمد محمد علي نفخة مدرب النجم الساحلي على التشكيلة التالية: صبري بن حسين-صلاح الدين الغدامسي-نسيم هنيد-الفونس اوميغا-ناجح الفرجاني-ادم الورتاني-فادي بن شوق(محمد امين بن عمر 72)-راقي العواني(الحسن دياو 89)-ريان عنان(محمد الضاوي 58)-موسى سنغور(محمد كانتي 58)-ياسين شعباني(محمد الهادي بوسلامة 72).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316916


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
27°-18
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    