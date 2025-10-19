طارق جراية مدربا جديدا للاتحاد المنستيري

اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الاحد تعاقده مع المدرب طارق جراية للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا لمنتصر الوحيشي.

وقال فريق عاصمة الرباط في بلاغه "سيباشر طارق جراية اليوم الاحد مهامه بالاشراف على اول حصة تدريبية له مع الفريق".





وكان الاتحاد المنستيري اعلن امس السبت إنهاء علاقته التعاقدية مع منتصر الوحيشي بالتراضي بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها الفريق امام شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية.وستكون اول مباراة لطارق جراية مع الاتحاد المنستيري يوم الثلاثاء القادم امام النادي الافريقي في اطار الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى على ملعب حمادي العقربي برادس قبل ان يخوض يوم السبت المقبل لقاء اياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية امام شبيبة القبائل في تيزي وزو انطلاقا من الساعة السابعة مساء.يذكر ان طارق جراية كان قد استهل الموسم بتدريب مستقبل قابس قبل ان يغادره في موفى شهر سبتمبر الماضي.ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الرابع في سباق البطولة برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات على بعد اربع نقاط من الملعب التونسي المتصدر.