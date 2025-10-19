Babnet   Latest update 11:08 Tunis

طارق جراية مدربا جديدا للاتحاد المنستيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f4b7e30c50f4.41035628_fijnolehgmkpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 11:04 قراءة: 0 د, 53 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري اليوم الاحد تعاقده مع المدرب طارق جراية للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا لمنتصر الوحيشي.
وقال فريق عاصمة الرباط في بلاغه "سيباشر طارق جراية اليوم الاحد مهامه بالاشراف على اول حصة تدريبية له مع الفريق".


وكان الاتحاد المنستيري اعلن امس السبت إنهاء علاقته التعاقدية مع منتصر الوحيشي بالتراضي بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها الفريق امام شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية.


وستكون اول مباراة لطارق جراية مع الاتحاد المنستيري يوم الثلاثاء القادم امام النادي الافريقي في اطار الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى على ملعب حمادي العقربي برادس قبل ان يخوض يوم السبت المقبل لقاء اياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الابطال الافريقية امام شبيبة القبائل في تيزي وزو انطلاقا من الساعة السابعة مساء.
يذكر ان طارق جراية كان قد استهل الموسم بتدريب مستقبل قابس قبل ان يغادره في موفى شهر سبتمبر الماضي.
ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الرابع في سباق البطولة برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات على بعد اربع نقاط من الملعب التونسي المتصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316910


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-19
26°-19
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    