قابس: نقابتا أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان تؤكدان أن الوضع البيئي خطير ويستدعى تدخلا عاجلا

أكدت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بقابس والنقابة التونسية لأطباء أسنان الممارسين بصفة حرة بقابس وقبلى، أن التدهور البيئي المزمن الذي تعاني منه قابس أصبح يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين ويستدعي تدخلا عاجلا من السلط المعنية لوضع حد لمصادر التلوث وحماية الحق في بيئة سليمة.



وأبرزتا في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس السبت ، أن استمرار هذه الوضعية يعد خرقا واضحا للحق في الحياة والصحة ، وطالبتا السلط الجهوية والمركزية الى تفعيل خطة عاجلة لحماية سكان قابس عبر مراقبة الانبعاثات الصناعية وتطبيق القوانين البيئية.









كما أعلنتا عن تأجيل الأيام الطبية العاشرة التي كان من المزمع تنظيمها بقابس من 18 الى 19 أكتوبر الجاري الى موعد لاحق وذلك تقديرا للوضع البيئي والصحي الراهن وتضامنا مع مواطني الجهة مؤكدان الاستعداد الكامل للتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحسين الوضع البيئي وضمان سلامة المواطنين.

