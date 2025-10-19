Babnet   Latest update 13:11 Tunis

يتقدمهم البطل العالمي أحمد الجوادي: تونس تشارك بـ51 رياضيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض من 7 إلى 21 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f4d06a4d8624.30279714_noqiklefpgmhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 12:46
      
تشارك تونس في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بوفد رياضي يضم 51 رياضيا (18 من السيدات و33 من الرجال) يمثلون البلاد في 13 اختصاصا رياضيا.

توزيع المشاركين حسب الاختصاصات


* السباحة: 1 سيدات / 4 رجال

* ألعاب القوى: 2 سيدات / 3 رجال
* البارا ألعاب القوى: 1 سيدات / 3 رجال
* الملاكمة: 1 رجال / 1 سيدات
* الرياضات الإلكترونية: 1 رجال
* المبارزة: 3 سيدات / 3 رجال
* الجوجوتسو: 1 سيدات / 3 رجال
* الجودو: 3 سيدات / 2 رجال
* الكاراتي: 2 سيدات
* التايكواندو: 4 رجال
* رفع الأثقال: 3 رجال
* المصارعة: 2 سيدات / 4 رجال
* الووشو كونغ فو: 2 سيدات / 2 رجال

أبطال عالميون يقودون البعثة التونسية

يتقدم الوفد التونسي نخبة من أبرز الرياضيين على الساحة العالمية، من بينهم:

* السبّاح أحمد الجوادي: بطل العالم في سباقي 800 متر و1500 متر سباحة حرة (سنغافورة 2025)
* فارس الفرجاني: حامل فضية الألعاب الأولمبية باريس 2024 في سلاح السابر
* مروى بوزياني: صاحبة المركز الرابع في سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم طوكيو 2025
* مروى البراهمي: المتوجة بذهبية الصولجان في الألعاب البارالمبية باريس 2024
* ياسين الغربي: بطل العالم في سباق 400 متر كراسي (بطولة نيودلهي 2025)

العودة إلى المملكة بعد 20 عامًا

تمثل استضافة الرياض لهذه الدورة عودة ألعاب التضامن الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية، التي نظمت النسخة الأولى سنة 2005 في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

الحصيلة التونسية التاريخية

سجلت تونس خلال مشاركاتها السابقة في هذه التظاهرة 37 ميدالية موزعة كالتالي:

* 4 ذهبيات
* 4 فضيات
* 29 برونزيات


الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
