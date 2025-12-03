Babnet   Latest update 23:08 Tunis

انطلاق عملية اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالشرف من ولاية المهدية

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 23:08
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية الشرف معتمدية شربان من ولاية المهدية بداية من اليوم 3 ديسمبر إلى غاية 20 ديسمبر 2025.

ودعت الهيئة، في بلاغ لها ، كافة المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبلها، إلى إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثلهم لدى الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية الكائن مقرها بشارع قرطاج كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري.



وأوضحت الهيئة أنها وضعت على ذمة طالبي الاعتماد الوثائق المستوجبة التي يمكن سحبها من مقر الإدارة الفرعية أو تحميلها من الموقع الإلكتروني للهيئة "www.isie.tn".

وسيجري التصويت على عريضة سحب الوكالة من نائب محلي يوم 28 ديسمبر المقبل وفق الأمر عدد 441 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025، والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدّائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية.


