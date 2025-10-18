معرض لمنتوجات الكاكي بنفزة في إطار الدورة الحادية عشرة لمهرجان “الكريمة"

انتظم اليوم السبت بمعتمدية نفزة، وتحديدا بدار الضيافة بمنطقة بوشتاتة، معرض لمنتوجات فاكهة الكاكي (المعروفة محليًا بـ”الكريمة”)، وذلك في إطار الدورة الحادية عشرة لمهرجان الكريمة، الذي يتواصل من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري

وأفاد شريف الدلاعي، مدير المهرجان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إنتاج الكاكي في نفزة يتوقع أن يشهد ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة خلال سنة 2025، ليبلغ حوالي 310 أطنان. وأشار إلى أن جودة المنتوج هذا العام تفوق السنوات السابقة بفضل الظروف المناخية الملائمة وتكثيف جهود التثمين والاستغلال بطرق مبتكرة.





وأضاف الدلاعي أن المعرض التجاري والفلاحي المقام اليوم بدار الضيافة ضم أكثر من عشرين عارضا من فلاحين وحرفيين، أغلبهم من النساء، قدّموا منتوجات الكاكي ومشتقاتها إلى جانب المنتوجات المحلية الأخرى. كما أوضح أن الندوة العلمية التي عقدت أمس الجمعة ركزت على دور المرأة الفلاحة في إنتاج الكريمة بنفزة، حيث تم تمكينها من أدوات تساعدها على مواجهة التغيرات المناخية وتطوير منتوجاتها.وأشار إلى أن فقرات المهرجان تتنوع بين أنشطة ثقافية ورياضية، من بينها تنظيم زيارات ميدانية لضيعات الكاكي وماراتون للمشي.من جهته، قال نصر الدين شعبان، المهندس الفلاحي المختص في التغيرات المناخية، في تصريح لـ”وات”، إن هذه الدورة ركزت على تمكين المرأة الريفية وتعريفها بطرق تكاثر شجرة الكاكي والمحافظة عليها، إضافة إلى تنويع استعمالاتها في الطبخ وصناعة المعجون والعصائر والتجفيف.أما إيناس الحسناوي، صاحبة مشروع لتثمين المنتوجات الفلاحية ببوشتاتة، فقد لاحظت إقبالا متزايدا على المنتوجات المصنوعة من الكريمة مثل ياغورت الكريمة والعصائر، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدة أن هذه المنتوجات نالت إعجابا واسعا في المعارض العالمية. ودعت إلى إحداث جمعية خاصة بمهرجان الكريمة لتجاوز صعوبات التنظيم والدعم.من جانبها، أوضحت هاجر الصالحي، المشاركة في المعرض، أنها تسعى من خلال عرض منتوجاتها الغابية والفلاحية إلى التعريف بالمنتوجات المميزة لمنطقة نفزة. فيما كشفت حنان لوايتية عن ابتكارها منتوجا جديدا يتمثل في الكريمة المجففة، الذي من شأنه أن يعزز فرص تثمين هذه الثمرة وترويجها.وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من الزوار، من بينهم سامي كريشان القادم من صفاقس، الذي أوضح لـ”وات” أنه حضر خصيصا للمهرجان بعد أن تعرف عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رغبة في اكتشاف المنتوجات المحلية المميزة للمنطقة.وتتضمن الدورة الحادية عشرة لمهرجان الكريمة فقرات متنوعة، من بينها عروض تذوق للمنتوجات الغابية والصناعات التقليدية، تنشيط للأطفال، عروض فروسية وفنية، إضافة إلى ندوة علمية، عرض مسرحي، أمسية تنشيطية، فقرات للحكواتي، وورشات مسرحية حول القضية الفلسطينية، فضلا عن مسابقات في القراءة والألعاب المختلفة. ويختتم المهرجان يوم الأحد بتنظيم ماراتون للمشي وسباق للدراجات ببوشتاتة.ويشار إلى أن مهرجان الكريمة تنظمه معتمدية نفزة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبة العمومية بنفزة والمكتبة الجهوية بباجة، إلى جانب عدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ومكونات المجتمع المدني ومجامع التنمية بالمنطقة.