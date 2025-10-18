صفاقس: المسرح البلدي يحتضن سهرة طربية نسائية دعما للعمل التطوعي

تحت شعار “صفاقس تاريخ… فن، إبداع، عطاء”، احتضن المسرح البلدي بصفاقس، مساء الجمعة، سهرة فنية طربية أحيتها المجموعة النسائية “طوق الياسمين” بقيادة المايسترو رستم السافي، وذلك بمبادرة من جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس.







وفي تصريح إعلامي، أفاد المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بالجمعية، عصام بن عبد الله، أن هذه التظاهرة الثقافية تأتي في إطار التوجه الجديد للجمعية بعد التنقيح الذي شمل نظامها الأساسي خلال السنة الماضية، والذي أتاح لها، إلى جانب نشاطها التجاري والاقتصادي، وهو مجالها الرئيسي منذ تأسيسها، الانفتاح على المجال الثقافي عبر تنظيم تظاهرات فنية تسعى إلى نشر الفن الراقي والارتقاء بالذوق العام، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال على الانخراط في العمل التطوعي والمجتمعي.وأضاف بن عبد الله أن مداخيل هذا الحفل الفني ستخصص لترميم مدرسة ابتدائية بحي سيدي منصور بصفاقس، مشيرًا إلى أن هذه السهرة تمثل بداية سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعتزم الجمعية تنظيمها خلال موسمي 2025/2026، في مدينة صفاقس ومناطقها المجاورة، بهدف الإسهام في بناء الأجيال عبر الثقافة والفن، وتعزيز المشهد الثقافي والفني في الجهة، وتشجيع الإبداع والابتكار.وقد أدت مجموعة “طوق الياسمين” النسائية باقة من روائع الأغاني الطربية القديمة والحديثة، لتأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن بين عبق الماضي وإشراقة الحاضر، في أجواء فنية راقية ملؤها الشغف والأصالة