بطولة انقلترا: تشلسي يفوز على نوتنغهام بثلاثية نظيفة

عمق تشيلسي من معاناة مضيفه نوتنغهام فورست بعدما أحرز بيدرو نيتو هدفا وصنع آخر في غضون ثلاث دقائق خلال انتصار فريقه 3-صفر بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم على ملعب سيتي غراوند اليوم السبت ليزيد الضغط على أنجي بوستيكوغلو مدرب فورست الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.



وكان المدرب الأسترالي، الذي لم يحقق أي فوز في ثماني مباريات في كل المسابقات، قد غامر بتغيير نصف تشكيلته بعد هزيمته الأخيرة وبدأ فورست المباراة بشكل أفضل من تشيلسي لكنه لم ينجح في هز الشباك في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.









ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني عندما حول المدافع جوش أتشيامبونغ (19 عاما) تمريرة نيتو العرضية برأسه في المرمى قبل أن يضاعف الجناح البرتغالي النتيجة بعد ثلاث دقائق أخرى من ركلة حرة.



وسجل ريس جيمس الهدف الثالث من ركلة ثابتة. ورغم خسارة تشيلسي للاعب مالو غوستو بسبب بطاقة حمراء، فإن الفوز رفع تشيلسي إلى المركز الرابع بينما يحتل فورست المركز السابع عشر مع احتمال التراجع بشكل أكبر في دوامة النزول هذا الأسبوع.