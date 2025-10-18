ارتفاع مرتقب للاستثمار في الصناعات الكيميائية والغذائية في السداسي الثاني من 2025

وات - أكد رؤساء المؤسسات الخاصة اعتزامهم الترفيع في استثماراتهم في قطاع الصناعات المعملية في السداسي الثاني من سنة 2025، من 7 الى 28 بالمائة وفي قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية من8 إلى 24 بالمائة وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 6 إلى 23 بالمائة.



وتبرز نتائج المسح السداسي المتعلق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة حول وضع الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية في السداسي الثاني من سنة 2025، الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء دوريا، توقع أصحاب المؤسسات تراجع منتظر بشأن تطور الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة من 30 إلى 9 بالمائة وكذلك في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور من 0 إلى 2- بالمائة.



أما قطاع النسيج والملابس والجلد، فمن المرتقب أن يشهد استقرارا في مستوى في الاستثمارات، وفق ذات المصدر.ومن جانب اخر تبرز نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية آراء متفاوتة حسب القطاعات، إذ شهدت العديد من القطاعات تحسنا في الاستثمار على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي ارتفع رصيد آرائه من 6 بالمائة، خلال السداسية الثانية من سنة 2024، إلى 22 بالمائة، خلال السداسية الأولى من سنة 2025، وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور من 3 إلى 15 بالمائة وكذلك قطاع الصناعات الكيميائية من 10 إلى 18 بالمائة.في المقابل، حسب آراء أصحاب المؤسسات اظهر المسح، انخفاضا في تطور الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة من 29 إلى 5 بالمائة، أما في قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية فقد أبدى أصحاب المؤسسات استقرارا في الغرض.وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن هذا المسح لسبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعات المعملية حول وضع الاستثمار في هذه القطاعات، أنجز خلال شهر ماي 2025 لدى عينة متكونة من 1030 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسوحات الظرفية حول الاستثمار قد انطلقت منذ سنة 2001ويهدف المسح السداسي حول الاستثمار وآفاقه بالخصوص إلى تقييم تطور الاستثمار الحالي للقطاع خلال السداسية التي تسبق إنجاز المسح وتقدير آفاق تطور هذا الاستثمار خلال السداسية الموالية حسب توقعات الصناعيين.