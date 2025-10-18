إمرأة من بين كل خمس نساء في تونس تعاني من مرض هشاشة العظام الصامت

تعاني إمرأة من بين كل خمس نساء في تونس من مرض هشاشة العظام الصامت، حسب آخر إحصائيات قسم أمراض المفاصل و العظام بالمستشفى الجامعي الرابطة، وذلك وفقا لتصريح اعلامي أدلت به، صباح اليوم السبت، رئيسة القسم الدكتورة هالة ساحلي.



وبينت هالة ساحلي، على هامش يوم تحسيسي لتقصي مرض هشاشة العظام لدى المرأة البالغة 60 سنة فما فوق، تم تنظيمه بقسم المفاصل و العظام بمستشفى الرابطة، أن مرض هشاشة العظام أصبح مرضا متفشيا في تونس، وهو يصيب النساء أكثر من الرجال ولا يحمل أي أعراض من قبل الاحساس بأوجاع أو غيرها.



ولفتت خلال هذا اليوم التحسيسي الذي يُنتظم في اطار الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام الموافق ل 20 أكتوبر من كل سنة، ان عددا كبيرا من الأشخاص في تونس مصابون بمرض هشاشة العظام ولا يتفطنون إلى ذلك الا بعد تعرضهم لكسر نتيجة التعرض لإلتواء بسيط في احد اعضاء الجسم، موضحة ان هذا الالتواء البسيط لا يتسبب في اي مضاعفات لدى الأشخاص الطبيعيين.وأوصت الدكتورة في هذا الصدد بضرورة القيام بقيس كثافة العظام عن طريق الجهاز المخصص لذلك وارفاقها بالتحاليل المخبرية اللازمة خاصة لدى الأشخاص المسنين (60 سنة فما فوق) أو لدى الأشخاص من المعرضين أكثر من غيرهم بالاصابة بهذا المرض، وذلك من أجل التفطن لهذا المرض بصفة مبكرة والخضوع إلى العلاج المناسب.وتتعرض المرأة التي انقطع طمثها إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام أكثر من غيرها من النساء، وفقا للدكتورة، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الامراض العصبية أو من التهابات المفاصل أو الأمعاء أو الذين يتناولون دواء يحتوي على "الكورتكويد" لمدة طويلة، معرضون أكثر من غيرهم الى الاصابة بهشاشة العظام.وحذرت من التهاون عن الكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام مشيرة إلى أنه يمكن أن يتسبب في كسور خطيرة خاصة إذا ما كانت على مستوى الحوض، مشيرة إلى أن 25 بالمائة من النساء المسنات اللاتي تتعرضن إلى كسور في الحوض نتيجة هشاشة العظام يكون الموت مصيرهن بعد انقضاء 6 أشهر من الزامهن الفراش، وفقا لدراسات عالمية.ودعت الى ضرورة الحفاظ على صحة العظام عبر تناول أطعمة غنية بالكالسيوم و الفيتامين "د" و تعزيزها بالمكملات الغذائية إذا ما استدعى الأمر ذلك، فضلا عن ممارسة نشاط بدني لا يقل عن 150 ساعة في الأسبوع.ونبهت المصابين بمرض هشاشة العظام إلى ضرورة تناول أدويتهم بالطريقة الدقيقة و بالشكل الصحيح الذي يحدده طبيبهم المباشر، مشيرة إلى أن التهاون في هذا الامر يمكن أن يؤثر سلبا على فاعلية العلاج كما يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة.جدير بالاشارة الى انه تم صباح اليوم تمتيع المرضى من الوافدين على قسم أمراض المفاصل و العظام بالكشف عن كثافة العظام عن طريق الجهاز المخصص لذلك، و بفحص وارشاد مباشر من الأطباء المختصين، فضلا عن تنظيم حصص توعوية حول كيفية الحفاظ على سلامة عظام الجسم.